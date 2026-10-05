San Fernando (Cádiz) anuncia la ampliación de tarifas sociales del agua para beneficiar a más personas

Archivo - La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que está ampliando la protección de las familias y colectivos con nuevas mejoras en las tarifas sociales del agua, que incorporan nuevos beneficiarios y simplifican y unifican los criterios de acceso a las bonificaciones, para facilitar que puedan llegar a muchas más personas.

Estas mejoras afectan al conjunto de las tarifas sociales vinculadas al ciclo integral del agua, aunque se encuentran en distintos momentos de su tramitación, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Las correspondientes al servicio de alcantarillado ya han sido aprobadas por el Pleno municipal, mientras que las relativas al suministro de agua se encuentran actualmente en el trámite previo ante la Administración autonómica y serán sometidas a aprobación una vez superado este procedimiento.

Entre las principales novedades se incorporan bonificaciones específicas para las personas con dependencia de grado II y III y para las familias monoparentales.

A ello se suma una revisión de los requisitos y procedimientos de acceso a las distintas tarifas sociales, tomando como referencia los criterios del bono social eléctrico, para hacerlos más sencillos, comprensibles y homogéneos para la ciudadanía.

El análisis realizado por la Concejalía de Servicios Sociales, a partir de los datos facilitados por la concesionaria Hidralia y tomando como referencia el alcance del bono social eléctrico en la provincia de Cádiz, apunta a que esta simplificación podría permitir hasta triplicar el número de personas actualmente acogidas a alguna de estas bonificaciones.

La ampliación de las tarifas sociales viene acompañada de una revisión de los criterios y procedimientos para facilitar el acceso a estas bonificaciones y conseguir que lleguen a un mayor número de personas que puedan necesitarlas. Este trabajo ha permitido simplificar la gestión, hacer más comprensibles los requisitos y avanzar hacia criterios homogéneos con otras ayudas sociales.

Para ello, se ha tomado como referencia el bono social eléctrico, evitando que una misma persona tenga que enfrentarse a procedimientos, criterios o documentación diferentes para acreditar una situación de vulnerabilidad.

La revisión permite así hacer más sencilla la tramitación para la ciudadanía y, al mismo tiempo, aumentar el alcance de unas tarifas concebidas precisamente para proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Se trata de una protección adaptada a las distintas situaciones familiares, con un alcance del 22,5% de reducción.

Las tarifas sociales del agua cuentan ya con diferentes medidas dirigidas a reducir el coste de un servicio básico para las personas y familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Entre ellas destaca el Mínimo Vital de Agua, que garantiza sin coste tres metros cúbicos de agua al mes por persona para cubrir las necesidades básicas.

Las bonificaciones contemplan también a personas con discapacidad, desempleadas, pensionistas y jubiladas y víctimas de violencia de género, a las que ahora se suman las personas con dependencia de grado II y III y las familias monoparentales, ampliando así la cobertura a nuevas situaciones personales y familiares.

El sistema tiene además en cuenta el número de personas que conviven en una misma vivienda. De esta forma, los hogares con cinco o más miembros pueden ampliar el volumen considerado como consumo habitual, evitando que el mayor consumo derivado del número de convivientes pueda situarlos en los tramos establecidos para penalizar consumos excesivos.

En conjunto, estas bonificaciones permiten que las familias vulnerables puedan alcanzar un ahorro de hasta el 22,5% en su factura del agua.

Según el Ayuntamiento, la puesta en funcionamiento de este sistema de bonificaciones sociales ha permitido analizar su aplicación práctica y detectar nuevas posibilidades, para seguir ampliando su alcance y facilitar que estas ayudas lleguen a un mayor número de personas y situaciones.

A las bonificaciones ya existentes en el suministro y el alcantarillado se incorporan también bonificaciones sociales en la depuración, extendiendo progresivamente esta protección al conjunto del ciclo integral del agua.

Una vez completada la tramitación correspondiente de las distintas tarifas, las bonificaciones sociales podrán aplicarse al conjunto del ciclo integral urbano del agua, ampliando así la cobertura y las posibilidades de acceso para las personas, familias y colectivos que cumplen los requisitos.

FACILITAR EL ACCESO A LAS ENTIDADES SOCIALES

La experiencia en la aplicación de las tarifas sociales ha permitido analizar su alcance entre las entidades que desarrollan su labor en San Fernando y considerar oportuno ampliar los criterios para facilitar su acceso a estas bonificaciones.

Hasta ahora, uno de los requisitos establecidos era que la entidad tuviera su sede social en la ciudad. Sin embargo, existen organizaciones con una importante presencia en San Fernando, que cuentan con instalaciones y prestan servicios a la ciudadanía, aunque formalmente tengan establecida su sede social en otro municipio.

Por ello, el nuevo criterio permitirá que estas entidades puedan acogerse también a la tarifa social cuando acrediten, mediante un informe de actividad, que desarrollan su labor y tienen un impacto efectivo en San Fernando.

El Ayuntamiento pone así el acento en la actividad que realmente desarrolla la entidad en la ciudad y en las personas a las que atiende, ampliando las posibilidades de acceso a estas bonificaciones para el tejido social que presta servicios en el municipio.

Junto a su dimensión social, el modelo de tarifas implantado en San Fernando persigue también fomentar un uso responsable del agua, mediante un sistema por tramos que protege los consumos habituales y desincentiva los consumos excesivos, castigando así al "derrochador".

San Fernando alcanza actualmente una eficiencia hídrica del 91%, lo que significa que "prácticamente toda el agua que entra en la red llega finalmente a los hogares y usuarios, reduciendo las pérdidas durante su distribución", como se ha indicado.

El Informe Nacional sobre Fugas en Sistemas de Abastecimiento Urbano de Agua 2024, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sitúa en el 79% la eficiencia media de los sistemas analizados en España. San Fernando se sitúa 12 puntos porcentuales por encima de esa referencia nacional.

A la eficiencia de las infraestructuras se suma el comportamiento del propio consumo. En San Fernando, el consumo doméstico medio se sitúa en 116 litros por habitante y día, por debajo de los aproximadamente 125 litros de la provincia de Cádiz y de una media nacional que supera los 130 litros diarios por persona.

Además, durante 2026 se prevé que el consumo de agua en la ciudad disminuya en más de 17.000 metros cúbicos respecto a los niveles anteriores al último periodo de sequía, manteniéndose parte del ahorro alcanzado incluso después de finalizar dicho periodo.

Estos resultados reflejan el efecto conjunto de la inversión y modernización de las infraestructuras, la eficiencia en la gestión de la red y una mayor concienciación ciudadana, en un contexto en el que garantizar el mejor aprovechamiento posible de un recurso esencial como el agua constituye uno de los principales retos de las ciudades.