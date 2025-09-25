San Fernando (Cádiz) celebra el Día del Turismo con visitas guiadas y teatralizadas a lugares patrimoniales

Entrada del Observatorio de Marina de la Armada en la ciudad de San Fernando (Cádiz) - EUROPA PRESS

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de San Fernando se suma a la conmemoración del Día Mundial del Turismo 2025, que este año centra su mensaje en el potencial transformador del turismo como agente de cambio positivo, con visitas guiadas y teatralizadas a lugares patrimoniales e históricos como el Baluarte del Puente Suazo, el Observatorio de la Armada, el Tercio de Armada, el Museo Naval y el Castillo de San Romualdo.

Esta efeméride recuerda que "aprovechar plenamente este potencial exige más que un simple crecimiento, requiere buena gobernanza, planificación estratégica, seguimiento riguroso y objetivos de sostenibilidad a largo plazo", ha indicado en una nota el Ayuntamiento de San Fernando.

Como se ha apuntado, el turismo es "mucho más" que un motor económico, es "un acelerador del progreso social, que favorece la educación, genera empleo y abre nuevas oportunidades para la ciudadanía".

Así, para que estos beneficios se materialicen, el Ayuntamiento ha considerado "imprescindible" apostar por un enfoque "inclusivo, resiliente y sostenible, que ponga la equidad social y la conservación del patrimonio en el centro de las decisiones".

En este marco, la delegación de Turismo ha preparado una serie actividades gratuitas que se desarrollarán entre este 25 y el próximo 27 de septiembre, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes "la riqueza patrimonial e histórica" de la ciudad.

El sábado 27 de septiembre habrá visitas libres al Baluarte del Puente Suazo, un enclave clave en la Guerra de la Independencia Española, que contará con paneles informativos sobre su historia.

Ese mismo día se realizarán visitas guiadas al Real Instituto y Observatorio de la Armada, con pases a las 10,00 horas y 12,00 horas, y al Castillo de San Romualdo, donde se ofrecerán cuatro visitas teatralizadas desde las 17,00 horas a las 19,45 horas, con pases de 45 minutos.

En el Castillo también tendrá lugar de 11,00 horas a 13,00 horas el taller vivencial 'La vida en las colonias fenicias'.

La programación ha comenzado este jueves y continuará el viernes 26 con las visitas guiadas a la Sala Histórica del TEAR Quartel de Batallones a las 10,00 horas.

Durante los tres días, del 25 al 27 de septiembre, el Museo Naval abrirá sus puertas de 10,30 horas a 14,00 horas, ofreciendo pases guiados a las 10,30 horas y 12,00 horas.

Con estas actividades, el Ayuntamiento de San Fernando invita a la ciudadanía a "redescubrir" el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, al tiempo que se alinea con el mensaje del Día Mundial del Turismo de "fomentar un turismo sostenible, inclusivo y transformador que contribuya al desarrollo económico y social de la comunidad".