San Fernando (Cádiz) presenta unos presupuestos para 2026 de 119 millones para "defender lo público"

La alcaldesa de San Fernando (Cádiz), Patricia Cavada, ha presentado este miércoles el proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 119 millones de euros y que está previsto, en caso de que el procedimiento lo permita, ser elevadas al Pleno municipal próximo 4 de diciembre, si todo el procedimiento administrativo culmina según lo previsto.

La alcaldesa ha definido estos presupuestos como "unos presupuestos en defensa de lo público" y "especialmente de los servicios públicos", subrayando que el conjunto del documento económico responde a "una estrategia clara de refuerzo de los servicios esenciales, impulso del cambio del modelo productivo, fomento de la actividad económica, generación de empleo y desarrollo de inversiones para seguir transformando la ciudad".

En una nota, ha recordado que en un contexto en el que "en muchos territorios se detecta un retroceso en la calidad de los servicios esenciales, todo por gobiernos de derecha, ya sea en sanidad, dependencia o educación", San Fernando "opta por la dirección contraria".

"Cuando hablamos de servicios públicos, este Gobierno tiene la convicción de que su defensa es fundamental, porque los servicios públicos son lo que nos iguala a todos", ha afirmado Cavada, quien ha señalado que una de las herramientas para garantizar esa defensa es "la planificación presupuestaria", que "permite traducir en recursos las prioridades del Gobierno local".

La alcaldesa ha destacado que en los últimos cinco años los servicios públicos en San Fernando han experimentado "un crecimiento medio del 65%", un aumento que "se ha sentido" en ámbitos como la limpieza diaria, la recogida de residuos, el mantenimiento de jardines e infraestructuras urbanas, el ciclo del agua, la dependencia o el transporte público.

"El crecimiento en servicios sociales ha sido del 220%, gracias por un lado a la municipalización y evolución de la dependencia y, por otro, a la mejora en la tramitación de ayudas", ha afirmado la alcaldesa.

En cuanto a los ingresos, el presupuesto crece un 19% hasta alcanzar los 119 millones de euros. Este incremento proviene de la incorporación de fondos europeos, especialmente los vinculados a los programas EDIL, así como del aumento de la financiación de la dependencia, que suma 2,2 millones de euros. Además, las transferencias del Gobierno de España aumentan en torno a tres millones de euros.

La alcaldesa ha puesto "especial énfasis" en el crecimiento de los impuestos indirectos, que no de dejan de crecer en los últimos años hasta llegar al 23% y que están directamente relacionados con la actividad económica de la ciudad.

A pesar de este aumento de ingresos, la alcaldesa ha recordado que el aumento de la presión fiscal ha estado por debajo del incremento del IPC.

En el capítulo de gastos, el presupuesto incorpora una reordenación de las unidades de gasto para mejorar la eficacia en la gestión. Un ejemplo es la Concejalía de Infraestructuras de Eventos, que reunirá partidas antes integradas en distintas concejalías como infraestructuras urbanas, servicios eléctricos, cultura o fiestas.

La alcaldesa ha destacado el incremento del 22% en la Concejalía de Infraestructura y Renovación Viaria, que contará con 1,4 millones de euros para mantenimiento urbano, 600.000 euros más que en 2025.

En el área de Transición Energética, cuyo principal gasto es el suministro eléctrico, se prevé una importante reducción en futuros presupuestos gracias a la inversión prevista en alumbrado público. La sustitución de todas las luminarias de la ciudad a lo largo del próximo año permitirá disminuir el coste energético en 1,2 millones de euros.

En Espacios Naturales, Jardinería y Renaturalización se mantiene la dotación del actual contrato de mantenimiento, mientras que en Limpieza y Residuos el presupuesto crece un 11% debido al nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que pasará de los 9,4 millones actuales a 14,7 millones de euros una vez esté en vigor.

Una de las partidas más destacadas es la destinada a movilidad urbana, con la consolidación de la gratuidad del transporte público. La alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento ha liquidado "la deuda histórica" con la empresa concesionaria y que ahora asume la totalidad del déficit del servicio para garantizar que viajar en autobús sea "totalmente gratuito" para los vecinos.

En Cultura, el presupuesto aumenta un 22% para fortalecer la programación cultural en todos los espacios y consolidar el éxito del Teatro de las Cortes, que ha incrementado su impacto económico en la ciudad. La alcaldesa ha explicado que la cultura "no solo es desarrollo personal y social, sino también un motor económico que dinamiza la ciudad".

El área contará con una partida de 800.000 euros en subvenciones que permitirán apoyar económicamente proyectos de entidades culturales, creadores, eventos musicales, escénicos, expositivos, entre otros.

En Deportes, la partida destinada a subvenciones crece de 265.000 a 417.000 euros, reforzando el apoyo a clubes, entidades y actividades deportivas. En Mayores, el presupuesto crece un 74%, hasta los 160.000 euros, debido al gran éxito y demanda de las actividades de dinamización vinculadas a eventos deportivos.

El área de Políticas Sociales mantiene su enfoque en la atención a personas vulnerables, complementando ayudas estatales y autonómicas a través de mecanismos alternativos como el apoyo al Banco de Alimentos, programas de atención a personas sin hogar o ayudas al pago de hipoteca para mayores. El presupuesto incluye una partida de 350.000 euros, a través de Hemsa, para atender necesidades de alquiler en situaciones de emergencia.

La partida de publicidad institucional también experimenta un cambio significativo y se reduce en 400.000 euros al trasladar a subvenciones gastos que antes figuraban de manera poco coherente como publicidad, como el patrocinio de eventos deportivos o culturales.

El capítulo de inversiones, dotado con 26 millones de euros, consolida la senda marcada en los últimos años. Así, se financia con 8,5 millones de fondos europeos, cinco millones de ingresos corrientes y 12 millones en préstamos, una cifra que el Gobierno municipal considera "plenamente asumible" gracias a la deuda cero lograda en los últimos ejercicios.

Entre las inversiones de la EDIL, algunas ya en ejecución como el parque de La Magdalena, la redacción del que será uno de los grandes desarrollos futuros, el proyecto de Polvorines, cuya redacción debe estar concluida a lo largo del próximo año, el parque del Cerro con la incorporación de las medidas frente a las lluvias, con la zona inundable o Fadricas II.

De igual forma, el presupuesto refuerza y contempla la financiación de grandes proyectos de infraestructuras deportivas, como el nuevo estadio de atletismo, al que se suma una partida destinada a su equipamiento por 350.000 euros, así como el futuro estadio de fútbol, cuyo proyecto saldrá a licitación en los próximos días.

La alcaldesa ha señalado por último que "estos son unos presupuestos que permiten seguir transformando la ciudad con grandes proyectos e inversiones en deporte, economía, infraestructuras y medio ambiente, y que siguen impulsando un salto cualitativo para San Fernando como espacio de calidad de vida".