San Fernando (Cádiz) proyecta un parque inundable capaz de retener más de 8,5 millones de litros de agua de lluvia

Imagen del Cerro de los Mártires donde se proyecta un parque inundable. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) va a sacar el próximo mes de noviembre a licitación la redacción del proyecto básico y de ejecución del futuro parque inundable de El Cerro, una actuación destinada a reducir el riesgo de inundaciones en el entorno de la barriada de La Almadraba y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad ante episodios de lluvias intensas, al poder almacenar temporalmente un mínimo de 8.550 metros cúbicos de agua, equivalentes a 8,55 millones de litros o la capacidad aproximada de más de tres piscinas olímpicas.

La actuación, con una inversión prevista de 3,63 millones de euros financiada por el Gobierno de España, transformará más de dos hectáreas del Cerro de los Mártires en un espacio que combinará la prevención de inundaciones y áreas para el disfrute ciudadano, como ha indicado el Consistorio isleño en una nota.

Se trata de una solución que permitirá retener parte del agua de lluvia cuando se produzcan precipitaciones intensas para ser liberarla posteriormente de manera controlada, reduciendo la presión sobre las zonas residenciales próximas. Así, el proyecto pretende reforzar la protección de la zona de La Almadraba frente a las inundaciones con este espacio.

La iniciativa responde a "una visión de futuro" que tiene en cuenta los efectos del cambio climático, el aumento del nivel del mar y la posibilidad de episodios de precipitaciones cada vez más intensas. Factores que adquieren "especial importancia" en una ciudad rodeada de esteros y salinas y por debajo del nivel del mar como San Fernando, que hacen necesario incorporar nuevas soluciones de adaptación y prevención.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha explicado que este parque inundable es "un buen ejemplo de cómo podemos aprovechar las características del propio terreno para responder a un problema concreto de la ciudad", un lugar que podrán disfrutar las familias y que tendrá la capacidad de almacenar agua cuando se produzcan lluvias intensas, contribuyendo a reducir el riesgo de inundaciones en La Almadraba.

Aunque San Fernando no ha sufrido afecciones de la misma magnitud que otras localidades, especialmente en zonas de la Sierra de Cádiz, los episodios de precipitaciones intensas registrados en el entorno de la Bahía y las características de determinados puntos del municipio ponen de manifiesto la importancia de adoptar medidas preventivas para minimizar los riesgos futuros.

Al respecto, Cavada ha señalado que "la prevención es fundamental y tenemos que seguir invirtiendo en nuestras infraestructuras para reducir la vulnerabilidad de San Fernando ante los episodios de lluvias intensas", añadiendo que se ha reforzado la capacidad de respuesta local con la adquisición de nuevos medios y materiales de protección y emergencia.

"Además de estar preparados para actuar cuando sea necesario, tenemos que anticiparnos y adaptar la ciudad para afrontar mejor los fenómenos meteorológicos extremos", ha aseverado.

La experiencia acumulada en las intervenciones realizadas en el entorno de El Cerro, donde se han ensayado soluciones para frenar y retener el agua procedente de las zonas superiores antes de que alcance las viviendas próximas, ha contribuido a plantear una actuación de mayor alcance. Esta medida fue planteada por la propia entidad vecinal y puesta en práctica con resultado positivo en las últimas lluvias.

ALMACENAJE DE 8,5 MILLONES DE LITROS

El entorno del Cerro de los Mártires presenta "problemas recurrentes" de acumulación de agua durante los episodios lluviosos. La escasa pendiente longitudinal de algunos viales dificulta la evacuación de la escorrentía superficial y favorece la aparición de inundaciones que afectan directamente a la barriada de La Almadraba.

Para reducir estos riesgos, el futuro parque incorporará zonas preparadas para recibir y almacenar temporalmente el agua de lluvia.

El planteamiento del Ayuntamiento establece una capacidad mínima de retención de 8.550 metros cúbicos, que deberá integrarse en el diseño definitivo de la actuación.

Uno de los aspectos relevantes de esta licitación es que el proyecto deberá estudiar y simular previamente cómo se comporta el agua en este entorno ante distintos escenarios de precipitaciones intensas. Para ello, se realizará un estudio hidrológico e hidráulico que analizará los datos de lluvia, los caudales previstos, la capacidad de drenaje de las redes existentes y, mediante simulaciones de episodios extremos, cómo captar, almacenar y evacuar el agua de forma controlada.

Estos análisis se completarán con un estudio geotécnico que permitirá conocer las características del subsuelo, el nivel freático y la capacidad de infiltración del terreno, factores fundamentales para diseñar una infraestructura de estas características en un entorno costero.

El proyecto también deberá definir los sistemas de seguridad necesarios durante los episodios de lluvia, incluyendo mecanismos de aviso y control de accesos a las zonas que puedan inundarse temporalmente.

En condiciones meteorológicas normales, el espacio mantendrá su función como parque y zona de esparcimiento, y cuando se produzcan lluvias intensas, las áreas previstas para la retención permitirán acumular temporalmente parte del agua y regular posteriormente su salida.

Esta solución se inspira en un modelo de infraestructura verde que ya funciona en otras ciudades, como el Parque La Marjal de Alicante, inaugurado en 2015, que "ha demostrado su utilidad durante distintos episodios de lluvia intensa", según se ha apuntado.

La superficie total del parque de El Cerro incluida en el suelo urbano municipal alcanza los 115.770,84 metros cuadrados, mientras que la actuación prevista abarcará aproximadamente 20.530 metros cuadrados. Esta delimitación podrá ajustarse durante la elaboración del proyecto, siempre que exista una justificación técnica.

El diseño deberá integrar las necesidades de almacenamiento temporal de agua con el uso público del parque, de manera que las zonas habilitadas para la retención pluvial puedan convivir con los espacios de ocio y expansión cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

El proyecto deberá estudiar también la incorporación de vegetación adaptada al entorno marino y a las zonas temporalmente inundables, así como medidas para incrementar las áreas de sombra, reducir el efecto isla de calor y mejorar el confort ambiental.

"Queremos que esta actuación aporte seguridad, pero también calidad de vida. Que nos ayude a proteger las viviendas y, al mismo tiempo, nos permita mejorar un espacio natural tan importante para San Fernando, con más vegetación y nuevas zonas para pasear y disfrutar", ha destacado Cavada.

La totalidad de la inversión actualmente prevista para desarrollar esta nueva infraestructura está incluida en la resolución de concesión de ayudas del Gobierno de España para la recuperación y mejora de infraestructuras municipales tras los fenómenos meteorológicos adversos del pasado invierno.

El primer paso será la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, junto con los servicios complementarios necesarios, con un presupuesto base de licitación de 168.296,90 euros y un plazo de ejecución de tres meses para entregar la totalidad de los trabajos con una primera entrega previa del proyecto básico.

Esta fase permitirá completar los estudios técnicos necesarios y definir las soluciones hidráulicas, constructivas, ambientales y paisajísticas que deberán incorporarse al proyecto de ejecución, así como concretar el presupuesto definitivo de las obras.