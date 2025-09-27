San Fernando (Cádiz) será sede de la sexta Feria de Empleo de Cruz Roja

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) y con Cruz Roja Cádiz ponen en marcha la VI Feria de Empleo, un evento de referencia en la provincia que se celebrará el próximo 30 de septiembre en el Centro de Congresos Real Cortes Isla de León. Este encuentro, enmarcado en el programa 'Creando oportunidades para el empleo', reunirá a más de 25 empresas de sectores estratégicos de la provincia con personas en búsqueda activa de trabajo.

El Consistorio ha informado en una nota que mantiene una estrecha colaboración con Cruz Roja Española en diversos ámbitos sociales, como la atención a personas mayores en el centro Pérez Gener, la asistencia a personas sin hogar, el trabajo de los equipos de calle y el servicio de socorrismo y playas, que durante el verano genera empleo.

A esta labor conjunta se suma la puesta en marcha del servicio gratuito de orientación laboral, un recurso clave para mejorar la empleabilidad en la ciudad y ofrecer nuevas oportunidades de inserción. Con estos proyectos, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con las políticas activas de empleo y con la mejora de las condiciones de acceso al mercado laboral, especialmente de quienes se encuentran en situación de desempleo.

Asimismmo, el Ayuntamiento de San Fernando ha destacado que, dentro de los compromisos que mantiene con Cruz Roja, destaca el éxito de la pasada edición consolidó la Feria como "una de las citas laborales más importantes de la provincia de Cádiz, posicionando a la ciudad como referente en la organización de eventos de impulso económico y social".

En relación a la Feria de Empleo, el objetivo "es crear un espacio de conexión directa entre el talento y el mercado laboral, ofreciendo a las personas asistentes la posibilidad de acceder a procesos de selección reales, establecer contactos profesionales y conocer de primera mano las necesidades de las empresas", ha explicado.

El programa de esta edición combina oportunidades laborales con actividades formativas y motivacionales. Destacan la intervención del actor y humorista*Álex O'Dogherty, la charla inspiradora de la deportista Flore Espina, y una mesa de diálogo empresarial bajo el título 'Oportunidades', moderada por el catedrático de Emprendimiento de la Universidad de Cádiz, José González.

También se celebrará un taller de Inteligencia Artificial a cargo de Talentum, que ya ha completado su aforo debido al interés despertado. La Feria de Empleo celebrada en 2024 en San Fernando reunió a más de 600 personas participantes y alrededor de 20 empresas de sectores como la hostelería, el comercio, la construcción o los servicios tecnológicos.

Según los datos facilitados por Cruz Roja, este espacio facilitó la incorporación al mercado laboral de decenas de personas, además de servir como punto de partida para nuevos procesos de selección. Por su parte, Cruz Roja aprovecha esta iniciativa para dar visibilidad al trabajo que viene desarrollando en el ámbito de la inserción laboral desde hace más de 25 años.

Solo en 2024, su Plan de Empleo acompañó a más de 900 personas de la provincia en su proceso de búsqueda, ofreciendo orientación, asesoramiento técnico y formación, bajo el lema 'Oportunidades que cambian vidas'.

ESTRATEGIA POR EL EMPLEO En los últimos años, San Fernando ha experimentado un crecimiento constante en diversos sectores productivos gracias a una estrategia municipal enfocada en la diversificación económica y la atracción de inversiones.

Este desarrollo se ha reflejado especialmente en áreas como la industria, el comercio, el turismo, los servicios y el ámbito empresarial, lo que ha permitido a la ciudad proyectarse con más fuerza que otros municipios del entorno y consolidar una imagen de futuro y oportunidades.

Actualmente, la ciudad cuenta con unas 3.500 empresas activas, con un aumento significativo en la creación de negocios, que pasaron de 126 en 2021 a 170 en el último año, lo que supone un incremento del 30 %.

Este resultado responde a las políticas locales que favorecen el emprendimiento, entre ellas los incentivos fiscales, las bonificaciones en el ICIO y la tasa cero para la apertura de negocios de menos de 1.000 metros cuadrados, medida pionera en la zona y muy valorada por el tejido empresarial.

Además de impulsar la actividad económica, el Ayuntamiento ha reforzado la calidad del empleo a través de la mejora de los grandes contratos de servicios municipales, que han generado más de 100 nuevos puestos de trabajo en sectores como limpieza, seguridad, jardines, deportes y ayuda a domicilio.

A ello se suma la aprobación de ocho ofertas de empleo público desde 2016, con 127 plazas destinadas tanto al turno libre como a la promoción interna, consolidando una apuesta por el empleo estable y de calidad.

Todo ello ha permitido potenciar la marca ciudad de San Fernando como un espacio confiable, dinámico y lleno de oportunidades para la inversión y el desarrollo empresarial.

La VI Feria de Empleo está cofinanciada por la Unión Europea, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como por la*Diputación Provincial de Cádiz. Asimismo, cuenta con la colaboración del*Ayuntamiento de San Fernando, además de Bahía Sur, Felipe Castellano Construcciones, Fundación La Caixa, Grupo Q y la UCA.

Por ello, el Ayuntamiento de San Fernando ha animado a la ciudadanía a participar en esta jornada que tendrá lugar de 9.00 a 18.30 horas en el Centro de Congresos, subrayando que se trata de una "gran oportunidad para quienes buscan empleo y para las empresas que desean incorporar nuevo talento".