San Fernando (Cádiz) trabaja para restablecer la normalidad tras las últimas borrascas con daños en arbolado y Camposoto

Daños en arbolado de San Fernando por el paso de las borrascas. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha iniciado los trabajos para restablecer la normalidad tras los daños ocasionados por el tren de borrascas que ha afectado a la ciudad durante los últimos días, un episodio meteorológico marcado por lluvias intensas, fuertes rachas de viento y un notable temporal marítimo que ha tenido especial incidencia en el litoral isleño, con daños en el viario, el arbolado, el alumbrado público y la playa de Camposoto.

Como consecuencia de estos fenómenos adversos, se han producido diversas afecciones en espacios públicos urbanos y en zonas naturales del municipio, sin que haya sido necesario lamentar daños personales, como ha indicado el Ayuntamiento, que ha comenzado los procedimientos necesarios para la reparación de estos desperfectos "a la mayor brevedad posible".

Durante el desarrollo de los temporales, los servicios municipales han permanecido activos de manera ininterrumpida, realizando labores de vigilancia, prevención y respuesta ante las incidencias registradas, en coordinación con los dispositivos de emergencia.

En ese sentido, se ha recordado que se activó el plan de emergencia con la movilización de todos los efectivos disponibles, lo que permitió hacer frente a "momentos difíciles en cientos de puntos", realizando tareas como achicar agua, retirar árboles caídos, asegurar vallados y controlar contenedores y farolas en riesgo de caída. Asimismo, se suspendió de manera preventiva la recogida de residuos durante el periodo de alerta, adoptada tanto para garantizar la seguridad de los trabajadores como para mantener los contenedores llenos y evitar su desplazamiento por la acción del viento.

La acción combinada del viento y las precipitaciones ha provocado la caída de árboles y ramas, el desplazamiento y deterioro de elementos urbanos, así como afecciones en el alumbrado público, la señalización viaria y los cerramientos de distintas zonas, obligando a reforzar los trabajos de vigilancia, prevención y respuesta por parte de los servicios municipales.

Para la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, todas estas actuaciones se llevaron a cabo con el objetivo de "evitar desgracias personales", agradeciendo "el buen comportamiento cívico de la ciudadanía, que se mantuvo alejada de parques y zonas conflictivas, colaborando activamente en las labores de seguridad".

Desde la semana pasada, el Gobierno municipal ha venido desarrollando un plan de acción de respuesta integral y urgente para hacer frente a las consecuencias del tren de borrascas.

Mas allá de las actuaciones previstas en el plan de asfaltado, que se encuentra en licitación y que conllevará el reasfaltado de las principales vías de la ciudad, se van a tomar medidas y desarrollar actuaciones excepcionales y urgentes para abordar de manera prioritaria los desperfectos más relevantes ocasionados por el temporal.

Entre las acciones inmediatas se encuentra la reparación urgente de socavones y hundimientos en la vía pública, con el objetivo de evitar que estas incidencias se agraven y comprometan la seguridad de personas y vehículos. Paralelamente, la empresa de limpieza ha intensificado la reposición y mantenimiento de contenedores y papeleras.

En materia de arbolado, se ha llevado a cabo un análisis de los ejemplares caídos o dañados para proceder a su reposición en las zonas afectadas, siempre priorizando la seguridad y la recuperación del patrimonio natural urbano.

Respecto a las vallas de espacios públicos, se destaca que la valla del Parque del Oeste, afectada en varios puntos por la caída de árboles, será reparada "a la mayor brevedad posible" para mejorar la seguridad y durabilidad de estos cerramientos, aunque está previsto una renovación completa en los próximos meses.

En relación al arbolado y los parques, entre las incidencias más destacadas figura la caída de dos pinos de gran tamaño en el Parque del Oeste, la zona más expuesta al viento, así como la de varios ejemplares en la carretera de Camposoto, en el entorno de La Noria.

Una vez que remitan los temporales, el Ayuntamiento procederá a la reposición de los ejemplares en los viarios afectados, con el objetivo de recuperar la normalidad y el arbolado urbano.

Por otra parte, los edificios municipales tampoco han escapado a los efectos del temporal. Así, en varios edificios deportivos se están realizando reparaciones para subsanar goteras y otros desperfectos derivados de las lluvias intensas, algo que durante las lluvias impedía poder ejecutarse.

La situación de la playa de Camposoto merece para el Ayuntamiento "una atención especial" debido a que los daños provocados por el oleaje y los temporales han tenido "un impacto significativo en su estado".

El fuerte oleaje y la persistencia de la mala mar han provocado pérdidas de arena, alteraciones en el perfil del arenal y daños en accesos, pasarelas y elementos de señalización, así como afecciones puntuales en el sistema dunar.

Desde el Ayuntamiento se están realizando gestiones con las distintas administraciones competentes, buscando "la coordinación necesaria y la agilización de las autorizaciones", planteándose y trabajando en los contratos necesarios que permitan intervenir "cuanto antes".

La intención es afrontar las actuaciones de recuperación "con todas las garantías" y llegar a la temporada estival con la playa "en las mejores condiciones posibles".

Este problema, ha apuntado el Ayuntamiento, "no es exclusivo de San Fernando", sino que "afecta a todo el litoral de la comunidad autónoma, con accesos completamente destrozados, caños cegados, afecciones en las instalaciones y conexiones de suministros y desplazamiento de arena que requieren soluciones coordinadas y eficaces".

La alcaldesa de San Fernando ha señalado que "cada vez más los ayuntamientos se enfrenta a situaciones de emergencia medioambiental provocadas por fenómenos climáticos más frecuentes y de mayor intensidad", una realidad que "nos muestra que las administraciones locales aún no disponemos de los recursos y la preparación suficientes para responder con la rapidez y eficacia necesarias dado que es una situación que antes no era tan frecuente ni patente".

En este sentido, ha destacado que el consistorio está en últimos trámites de la contratación de una empresa especializada para contar con planes de emergencia actualizados "completamente referentes a los distintos riesgos a los que se enfrente la ciudad en el futuro".

De igual forma, se está trabajando en articular "lo necesario" para contar con equipos humanos especializados para movilizar en los casos que sea necesario y atender las distintas emergencias. Un equipo multidisciplinar, capaz de actuar de forma inmediata y coordinada en situaciones como la vivida estos días.

Cavada ha expresado su "más profundo agradecimiento y reconocimiento" a todo el personal municipal y a los servicios esenciales que han trabajado "sin descanso" desde el inicio del temporal. "Su compromiso y dedicación han sido fundamentales para minimizar los impactos del temporal y mantenernos alerta ante cualquier situación que pudiera requerir desalojos o intervenciones urgentes", ha afirmado la alcaldesa.

Entre ellos, ha destacado a los equipos de mantenimiento de vías públicas y edificios municipales, alcantarillado, electricistas, empresa de limpieza, Policía Local, Nacional, Protección Civil y Bomberos, quienes han estado en la calle garantizando la seguridad, la movilidad y el bienestar de la ciudadanía.