San Fernando (Jaén) estrenará el documental 'Red Flags', una radiografía sobre el algoritmo del patriarcado

Cartel del estreno del documental - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) estrenará el próximo miércoles el documental 'Red Flags' sobre el algoritmo del Patriarcado. Se trata de una producción audiovisual que analiza la influencia de las redes sociales y los algoritmos en la difusión de discursos antifeministas, así como en la reproducción de modelos de desigualdad y violencia contra las mujeres.

La proyección servirá como antesala a la programación municipal con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La obra, rodada en formato vertical, reúne las voces de expertas y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del feminismo y la prevención de la violencia de género, especialmente entre adolescentes, como Carmen Ruiz Repullo, Claudia Moneo, Gema Otero, Julia Guijarro Vázquez y Carlos Verón.

También, incorpora testimonios de mujeres jóvenes que han sufrido violencia de género para visibilizar una realidad que a menudo permanece oculta detrás de las pantallas.

El estreno tendrá lugar a las 18,00 horas en el Centro de Congresos. Tras la proyección, se celebrará un debate que contará con la participación de Julia Guijarro, Carlos Verón, alumnado del equipo violeta del IES Isla de León, y las productoras del documental, Sara Gallardo y Vanesa Perondi.

El documental ha sido realizado por Relatoras Producciones, una firma especializada en trabajos audiovisuales sobre derechos humanos, feminismo y memoria democrática. La productora plantea este trabajo como una herramienta para trasladar a la ciudadanía una investigación académica consolidada sobre la manosfera, abriendo espacios de divulgación y reflexión accesibles para la sociedad.

La obra analiza dos fenómenos con creciente presencia digital: la denominada machoesfera o manosfera y el movimiento de las 'tradwives'. El documental examina cómo la expansión de estas corrientes se ha intensificado en los últimos años debido a unos algoritmos que amplifican sus contenidos.

En el caso de la manosfera, se aborda la existencia de un ecosistema digital con actores, estrategias y modelos de negocio propios donde los mensajes antifeministas encuentran vías de difusión y monetización.

De forma complementaria, el Centro de Congresos acogerá una serie de encuentros con alumnado de Educación Secundaria en los que participará Sandra Morales, creadora de contenido y divulgadora en redes sociales conocida como 'Sandrita como antesala'.

En estas sesiones se abordará la influencia de las plataformas digitales en la construcción de referentes, la difusión de estereotipos y la percepción de las relaciones afectivas y la igualdad.

Las charlas con los estudiantes se estructurarán en varias jornadas: el miércoles 18 se celebrará una sesión de 10,00 a 11,30 horas, mientras que el viernes 20 tendrán lugar dos encuentros, el primero de 10,00 a 11,30 horas y el segundo de 12,00 a 13,30 horas. El objetivo es fomentar el consumo responsable de contenidos digitales y el desarrollo de una mirada crítica entre los jóvenes.

La concejala de Mujer, Isabel Blanco, ha destacado la importancia de abordar estas nuevas formas de violencia y desigualdad desde las instituciones, señalando que las redes sociales son espacios donde "se normalizan discursos machistas que pueden acabar calando entre nuestros jóvenes".

"La prevención exige conocer lo que está ocurriendo, escuchar a quienes trabajan cada día en este ámbito y ofrecer herramientas para identificar esos mensajes y cuestionarlos", ha concluido Blanco.