Sandra García ve "fundamental la prudencia" y cree que habría que mantener los cierres perimetrales

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha firmado ante los posibles cambio de medidas por la situación del coronavirus que "el elemento fundamental es la prudencia", ya que "aún no se está del todo en una situación de índices que se pueda decir que se ha salido de la situación de peligro". Así, ha afirmado que, a su juicio, "dentro de esa prudencia, y ante la Semana Santa, los cierres perimetrales habría que dejarlos tal y como está".

En declaraciones a los periodistas, García ha afirmado con respecto al Consejo Interterritorial que la desescalada "se está haciendo de forma muy bien coordinada con todas las comunidades autónomas donde en líneas generales está habiendo coordinación", asegurando que dicho Consejo es "el mejor ejemplo de cogobernanza".

No obstante, ha incidido en que "el elemento fundamental es la prudencia", ya que "no se puede decir que se ha salido de la situación de peligro". "La pandemia no la hemos doblegado, es clave y fundamental la vacunación, pero tenemos que ser muy prudentes", ha añadido.

Por ello, la delegada del Gobierno en Andalucía ha señalado que a su juicio, ante la Semana Santa, habría que flexibilizar algunos aspectos, pero "los cierres perimetrales dejarlos tal y como está", aunque ha recordado que esto "corresponde a los expertos".