Santos Cerdán pide el voto para el PSOE-A el 19J como "antídoto contra el veneno de la ultraderecha"

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha animado este jueves a votar a los socialistas en las elecciones autonómicas del próximo domingo 19 de junio porque "somos el antídoto contra el veneno de la ultraderecha" y ha definido al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, como "el privatizador y representante de los intereses ocultos que se quieren apropiar de Andalucía".

En un mitin en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, Cerdán ha agradecido a la militancia socialista la campaña desarrollada "para generar ilusión y darle color a una campaña que estaba muerta" y ha animado a sus compañeros de partido a sentirse orgullosos "de los 143 años de historia, de los 37 años gobernando en la Junta, del presente y de lo que ofrecemos al futuro".

El 'número tres' del PSOE a nivel federal ha criticado "el ataque permanente de los medios porque parece que tenemos la culpa hasta de la ola de calor, de la pandemia, de la guerra y ya vale, solo quieren generar ruido y odio para tapar la magnífica gestión del PSOE". "Tenemos la culpa de tener un SMI de 1.000 euros y no 700, de que las pensiones se revaloricen un 2 y no el 0,25%, del Ingreso Mínimo Vital y de la

reforma que ha generado más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. De eso sí somos culpables", ha subrayado.

En su opinión, "quieren que agachemos la cabeza y la vamos a levantar y defender la gestión del Gobierno de España" que, ha subrayado, ha recibido el voto en contra del PP y la ultraderecha ante todos esos avances, informa el PSOE en un comunicado.

NI FEIJÓO ES "MODERADO" NI MORENO UN "SUAVÓN"

Cerdán ha aseverado que ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "moderado" ni Juanma Moreno un "suavón" porque el nuevo líder del PP "llegó a la presidencia tapando la corrupción, dando entrada a

Vox en el Gobierno de Castilla y León y mercadeando con los derechos de las mujeres". Ha criticado el "baile de ingresos" que declara en el Senado el dirigente popular así como el complemento anual que tenía oculto el consejero de Hacienda, Juan Bravo, señalando que "los que dicen que van a bajar los impuestos resulta que en la etapa de Rajoy subieron 50 impuestos e hicieron una amnistía fiscal para que sus amigos

pudieran blanquear dinero".

"No creen en lo público, por eso esconden las siglas, porque les dan vergüenza estos tres años y medio en los que han privatizado lentamente la sanidad, despedido a 4.000 maestros, 8.000 sanitarios", ha subrayado antes de advertir de que ""Juanma Moreno es el privatizador y representante de los intereses ocultos y económicos que se quieren apropiar de Andalucía y Andalucía es de los andaluces, que no se le olvide a nadie".

En este sentido, Cerdán ha recordado que Moreno "fue el primero en

abrir la puerta a la ultraderecha y hay que decir a por qué viene una ultraderecha que no cree en la igualdad entre hombres y mujeres, ni en el cambio climático, ni la política, no la democracia o que cree que la sanidad pública es una lacra, no cree en las pensiones, las comunidades autónomas, ni en Europa, así que nos jugamos mucho".

"LA CAZA QUE QUIERE VOX ES LA DE LOS SANTOS INOCENTES"

"Se ponen de camuflaje a defender el mundo rural, pues defender el mundo rural es el PERTE agroalimentario de 1.300 millones, la Ley de Cadena Alimentaria y es apostar por Europa porque sin esta no hay PAC, en lugar de hacerse una foto con Lepen", ha señalado antes de añadir que "la caza que quieren es la de los Santos Inocentes".

Por todo ello, Cerdán ha pedido dejar claro y trasladar a todo el mundo que "el PSOE somos el antídoto contra el veneno de la ultraderecha" y que las dos únicas opciones posibles tras el 19J son "Olona y Bonilla --porque se lo comerá en dos días-- o un Gobierno progresista liderado por Juan Espadas".

"Tenemos tarea, nos toca hablar de la Andalucía real la que quiere más, la que se puede beneficiar de los 140.000 millones de los fondos europeos, de los PERTEs, una Andalucía que no se puede quedar atrás", ha dicho antes de emplazar a sus compañeros "a defender la democracia, porque se trata de avanzar con un partido progresista o retroceder con el PP y Vox, y Andalucía se merece mucho más".

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE-A por Cádiz el 19J, Irene García, ha recordado las distintas fases por las que ha pasado el PP, "desde la invisibilidad del Gobierno y la del presidente escondido, la de echar las culpas a los demás y por último, la que pretendían que fuera la campaña, un paseo militar".

"Lo de la calor no es novedad ni tampoco casualidad, forma parte de ese plan premeditado porque en junio había muchas actividades lúdicas que podían alejar la campaña, pero se la hemos fastidiado, nos hemos volcado para explicar que lo más grande se decide aquí", ha apuntado García, que ha criticado las encuestas que son mentira "porque son conscientes de que los progresistas cuando nos movilizamos ganamos".

La número uno de la lista socialista por Cádiz ha defendido el modelo de escudo social de Pedro Sánchez "frente al de la derecha que recorta y privatiza" y ha pedido a sus compañeros "votar desafiando a

los agoreros que quieren acabar con las oportunidades de esta tierra". "Cuando nos insultan por los 37 años insultan a la ciudadanía que nos votó", ha apuntado antes de proclamar que "es el tiempo de la gente que no se arruga, que tiene compromiso y mira por los que tienen dificultades y a los que solo les queda lo público".