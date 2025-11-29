De los Santos y Pelayo reprochan al Gobierno "la desprotección" a las mujeres, que usan para "hacer política"

El vicesecretario general de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, este sábado en declaraciones a los medios junto a la presidenta provincial de este partido y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. - PP DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha denunciado este sábado en Jerez de la Frontera (Cádiz) que el Gobierno de Pedro Sánchez "deja más desprotegidas que nunca a las mujeres y las utiliza para hacer política".

Unas declaraciones que ha hecho en Jerez de la Frontera (Cádiz) junto a la presidenta local y alcaldesa, María José García-Pelayo, con motivo de todas las iniciativas del mes de noviembre relativas a la lucha contra la violencia de género.

De los Santos ha denunciado "el falso feminismo" de un PSOE de Pedro Sánchez que ha permitido con leyes como la del sólo sí es sí que "depredadores sexuales, violadores y pederastas hayan visto rebajadas sus condenas o incluso hayan salido de la cárcel antes de tiempo", según una nota de este partido.

El vicesecretario popular ha anunciado que con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno derogará de inmediato esta Ley y aprobará una Ley integral contra la trata, endureciendo el castigo a los delitos contra la libertad sexual, devolviendo la credibilidad al sistema de vigilancia y control antimaltrato.

El dirigente popular ha criticado al Gobierno de España que "se haya vanagloriado de ser el más feminista de la historia y, al final, ha demostrado ser el que más ha fallado a las mujeres y, muy especialmente, a las víctimas de violencia de género".

Ha recordado que el Gobierno de Sánchez y el PSOE están marcados por dirigentes convertidos en los principales clientes de la prostitución y casos de explotación de mujeres, mencionando los casos de José Luis Ábalos o el Tito Berni.

Muy crítico ha sido Jaime de los Santos con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tanto por su "chapuza" de las pulseras antimaltrato como por su "silencio cómplice" ante tantos actos contra la mujer en su Gobierno y su partido.

"Cómo es posible que siga en su cargo tras haber sido reprobada por el Congreso ni haya asumido ninguna responsabilidad por el efecto devastador que ha provocado en la confianza del sistema", ha afirmado en este sentido el dirigente del PP nacional.

Ha exigido a la ministra de Igualdad que reconozca que el pasado 21 de mayo se reunió con las trabajadoras de Cometa, quienes le trasladaron los problemas de los dispositivos antimaltrato y le dijeron que estaban sometiendo a las mujeres víctimas de violencia machista a una tensión que las revictimizaba.

El vicesecretario general del PP ha felicitado a la también presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, por su gestión "verdaderamente" feminista, con un trabajo serio en beneficio de las mujeres.

García-Pelayo, quien ha agradecido a De Los Santos que "tenga a Jerez en su mente y su agenda", muy particularmente en temas tan sensibles como la educación o la igualdad, y ha subrayado la necesidad de que un nuevo Gobierno de España, presidido por Feijóo, cambie pronto la legislación para proteger a las mujeres y, especialmente, a las víctimas de violencia de género para que "no ocurra, como ha provocado el PSOE, que los violadores y agresores terminen en la calle".

La presidenta local y alcaldesa ha subrayado el trabajo serio que el Gobierno municipal hace en materia de igualdad, de la mano siempre de la mano del Consejo Local de la Mujer, como sucede con la reciente aprobación del Plan de Igualdad que el PSOE dejó caducado desde hace muchos años.

Ha anunciado García-Pelayo que el Gobierno municipal ya trabaja en un plan contra la prostitución y la trata sexual de mujeres tras un estudio ya elaborado que ahora se va a desarrollar de la mano del Consejo Local de la Mujer.