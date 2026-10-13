Sanz apoya "al 100%" la petición del PP para que dimita el alcalde de Algeciras denunciado por presunta agresión sexual

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios tras mantener una reunión con el equipo de cirujanos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. A 13 de octubr - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 13 Oct. (EUROPA PRESS) - El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), ha señalado este martes que apoya "al cien por cien" la exigencia que este pasado lunes trasladó la dirección provincial del PP de Cádiz para que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, "presente su dimisión de manera inmediata" tras la presentación contra él de dos denuncias por parte de mujeres afiliadas del Partido Popular "por supuesta agresión sexual".

A Antonio Sanz, que fue presidente del PP de Cádiz, le han preguntado por este asunto del alcalde de Algeciras en el transcurso de una atención a medios en Córdoba, ciudad a la que se ha desplazado en su condición de consejero de Sanidad para mantener una reunión con el equipo de cirujanos del Hospital Universitario Reina Sofía.

Cuando le han preguntado por este asunto, el vicepresidente primero de la Junta ha recordado que él estaba compareciendo en ese momento "como consejero de Sanidad", y se ha remitido "a las declaraciones que han hecho los dirigentes del PP" de Cádiz.

Sanz ha puntualizado que él, "en estos momentos", no tiene "capacidad de dirección dentro del partido, pero lógicamente" está "al 100% de acuerdo con lo que han dicho desde las filas de mi partido". "Estoy al cien por cien de acuerdo con lo que han trasladado los dirigentes del Partido Popular en ese ámbito", ha zanjado el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

El PP de Cádiz solicitó este pasado lunes al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que "presente su dimisión de manera inmediata", y ha dado "instrucciones" a los concejales del grupo municipal Popular para que "retiren su apoyo al regidor", y ello tras "recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias" contra el primer edil "por supuesta agresión sexual".

Así lo anunció el PP de Cádiz en un comunicado en el que avisaba de que, en el caso de que el alcalde no dimita, "el grupo de concejales del Partido Popular promoverá todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad y así dotar de estabilidad a Algeciras".

Desde el PP gaditano explicaron que "esta decisión se adopta tras recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias contra Landaluce por supuesta agresión sexual".