Sanz asegura que los consejos de Gobierno de la Junta "van a tener un marcado acento gaditano"

CÁDIZ, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha asegurado este sábado, en su primer acto en la provincia tras su nombramiento en el gobierno andaluz, que los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía van a tener un "aún más marcado acento gaditano" y se ha comprometido a "ser un consejero útil para la provincia".

Así lo ha afirmado Antonio Sanz en la Junta Directiva Provincial del PP de Cádiz presidida por el dirigente del PP en la provincia, Bruno García, "para valorar los nombramientos del nuevo gobierno andaluz en relación con la provincia y planificar la actividad de cara a las próximas semanas porque en el PP no paramos, no lo hemos hecho nunca, no lo hemos hecho en el pasado, no lo hacemos el presente y no lo vamos a hacer en el futuro".

Por su parte, García ha transmitido "nuestro agradecimiento al presidente Juanma Moreno y máxima ilusión por la representación que el PP de Cádiz ha tenido en el gobierno de la Junta de Andalucía ; además de en el Parlamento de Andalucía con ocho diputados y dos senadores por designación autonómica", según ha recogido la formación popular en un comunicado.

El presidente provincial ha destacado que el nombramiento de Sanz como consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa " es resultado de su trabajo de muchos años y un reconocimiento merecido y justo y es un orgullo y una alegría para todos nosotros. Va a trabajar por todos los andaluces pero siempre con una mirada especial para la provincia de Cádiz".

Igualmente, ha valorado el nombramiento de Ana Mestre como vicepresidenta del Parlamento; la cual ha agradecido "la confianza que me han dado Juanma Moreno y el PP para representar a todos los gaditanos y andaluces en la Mesa del Parlamento y un motivo para seguir trabajando como siempre lo he hecho por esta provincia".

Sanz ha dado las gracias al PP de Cádiz por "todo el trabajo duro durante todos estos años que es lo que ha permitido que ahora asuma una responsabilidad tan importante como consejero del gobierno de Juanma Moreno".

Ha defendido que el gobierno andaluz no ha perdido ni un minuto en ponerse a funcionar "porque la situación social económica que vivimos nos obligan a reaccionar de inmediato". Así, ha explicado que sólo una semana del nuevo ejecutivo andaluz se han celebrado dos consejos de Gobierno en los que se ha aprobado el techo de gasto para la elaboración de los próximos presupuestos y , en el segundo de ellos, se ha aprobado la Ley de Atención Temprana y formalizado el compromiso de 5.000 nuevos profesores de cara al próximo curso escolar.

En relación a Cádiz, Sanz se ha ofrecido a ser un "consejero útil para la provincia, que haga de acelerador de proyectos porque la provincia lleva años viviendo de expectativas y de anuncios que nunca se hacía en realidad. En estos cuatro años de gobierno de Juanma Moreno se han desbloqueado proyectos históricos que jamás iban a ver la luz".

Ha anunciado que, "esta misma semana vamos a pasar de los proyectos a la realidades" con la puesta en servicio de un tramos de la carretera Medina Paterna, la inauguración del nuevo Hospital de Día de Jerez con 4,6 millones de euros de inversión, el inicio de las obras de la carretera de Munive en Sanlúcar; mientras que en septiembre vamos a iniciar los grupos de trabajo del hospital de Cádiz por la sociedad para que podamos culminar y avanzar de manera definitiva lo que es el plan funcional del nuevo hospital gaditano , o se iniciara la reforma del centro de Salud de Díaz Mérito de Jerez entre otras actuaciones".