Sanz asegura que las conversaciones sobre el nuevo hospital de Cádiz avanzan "con fluidez" tras cambio de consejero

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la presentación de los presupuestos de Andalucía para la provincia de Cádiz, junto a la delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha reconocido "la fluidez" de las conversaciones con Zona Franca de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz respecto al proyecto del nuevo hospital en la capital, aludiendo al cambio de consejero para el retraso en el calendario previsto antes de la crisis de los cribados del cáncer de mama.

"Existen conversaciones, existe calendario y existe voluntad de reunirnos de manera inminente", ha afirmado el nuevo consejero de Sanidad a preguntas de los periodistas durante la presentación de los presupuestos andaluces para la provincia de Cádiz.

Sanz ha insistido en ese cambio de consejero al frente de Sanidad, trasladando su convencimiento de que eso "no va a perjudicar" al proyecto del hospital sino que "voy a favorecer".

"Ha cambiado el consejero y entonces, lógicamente el calendario cambió", ha apuntillado, explicando que tenía que tomar posesión y ponesee al frente de la Consejería de Sanidad, pero que "ya se han mantenido y se mantienen conversaciones" a este respecto.

Así, ha expuesto que la intención de la Junta es "avanzar muchísimo en los próximos días", abogando por trabajar "muy discretamente" en culminar técnicamente el convenio, que ha esperado sea "en brevísimo plazo", pasar entonces a ejecutar la firma del convenio entre las administraciones implicadas.

"Tengo confianza plena en ello por la buena voluntad de todas las partes. Estoy convencido, y así es y así mantengo conversaciones", ha sostenido Sanz quien ha señalado que ya había tenido conversaciones con el resto de actores "una vez que asumí las funciones" de consejero de Sanidad.

COMPROMISO CON VALCÁRCEL

El consejero ha hablado también del edificio Valcárcel de Cádiz, cuyas obras de rehabilitación ya han comenzado, lo que ha considerado "un gran avance". A este respecto ha señalado que el compromiso de la Junta es con su rehabilitación aportando una cuantía que se transferirá a la Diputación de Cádiz como ejecutora de los trabajos en base al acuerdo alcanzado con esta entidad.

Sanz ha reconocido a los medios que está "deseando venir a verlo en ejecución" y a la obra y que ha invitado al presidente de la Junta, Juanma Moreno a que acuda a estos trabajos al considerar que es "una obra emblemática que ya está en marcha" y que es "muy importante para todos los gaditanos".