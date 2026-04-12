Sanz destaca el "compromiso" de la Junta con la FP en la provincia

Antonio Sanz (Fotografía de Archivo) - María José López - Europa Press

CÁDIZ 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este domingo la "apuesta e impulso" que el Gobierno de Juanma Moreno ha dado a la Formación Profesional, "una herramienta indispensable de creación de empleo y la inserción profesional de muchísimo jóvenes".

Antonio Sanz ha señalado que antes de la llegada de Juanma Moreno al Gobierno en Andalucía, alrededor de 40.000 jóvenes "se quedaban sin plaza cada año para estudiar la FP que deseaba, frente a la situación actual en la que hemos dado la vuelta y para el curso 26-27 están previstas cerca de 200.000 plazas en la formación profesional" en la comunidad.

"200.000 plazas que significan un avance sin precedentes en la apuesta de un gobierno por la FP", ha señalado, durante una visita a Paterna de Rivera (Cádiz), donde ha concretado que, en la provincia, serán 13 los nuevos ciclos formativos que se pondrán en marcha en el curso 26-27, entre el que destaca el grado medio de construcción que se impartirá en el municipio.

Ha explicado que será la primera vez que el municipio cuenta con una oferta educativa en FP y, en los dos años de este ciclo, se formarán en todo tipo de capacidades a futuros albañiles, "lo que facilitará su incorporación en el mercado laboral en un sector que demanda mucha mano de obra".

"Los vecinos de Paterna tienen que estar de enhorabuena con esta buena noticia, que por cierto, es solo una muestra más de grandísimo compromiso que el gobierno del PP tiene con el municipio y también con la provincia de Cádiz y con Andalucía", ha indicado.

Así, Antonio Sanz ha apuntado que sólo en educación se ha invertido en Paterna más de 700.000 euros en la reforma y mejora de distintos centros educativos, así como más de 900.000 euro a la promoción y creación de empleo y autónomo y otros 1,1 millones de euros para la rehabilitación de viviendas.

"Una vez más, el Partido Popular, a través del gobierno de Juan Moreno, cumple con Paterna. Nos comprometimos a avanzar en la oferta educativa de formación profesional para los jóvenes y hoy podemos decir que cumplimos, al igual que cumplimos con la carretera, o con el arreglo de los caminos", ha señalado.

Ha manifestado que, en total, "más de 6 millones de euros invertidos en Paterna por el conjunto de las distintas consejerías en la pasada legislatura que demuestran el compromiso firme del Gobierno de Juanma Moreno con este municipio".

El candidato popular ha insistido en "lo mucho" que está en juego en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. "Lo que realmente se decide el 17 de mayo es si queremos seguir teniendo cuatro años de estabilidad y de progreso de un gobierno que cumple con los vecinos de Paterna o que cumple con los vecinos de la provincia de Cádiz, o queremos pasar al caos y al desgobierno y la parálisis", ha dicho.

"Andalucía vive una situación de muchos avances y progresos y no puede dar un paso atrás para pasar a la inestabilidad y la inseguridad", ha agregado.

