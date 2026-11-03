Sanz destaca que con el PP la inversión de la Junta en la provincia de Cádiz ha incrementado un 179,8% respecto al PSOE

Antonio Sanz en rueda de prensa. - PP

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PP Andaluz, Antonio Sanz, ha señalado que "Andalucía ha aprobado unos presupuestos en tiempo y forma que van a permitir que la provincia de Cádiz cuente con más recursos y más inversión para dar respuesta a las necesidades reales de los gaditanos", y ha destacado que "con Juanma Moreno la inversión en la provincia ha incrementado un 179,8% respecto a la época socialista".

En este sentido, Sanz ha destacado que "son los presupuestos más gaditanos, los más comprometidos con la provincia de Cádiz y gracias a este presupuesto, a la estabilidad, responsabilidad y capacidad de gestión de Juanma Moreno, Cádiz va a seguir progresando".

Entre las claves del presupuesto, Antonio Sanz ha explicado que para la provincia de Cádiz son más de 594 millones de euros de inversión, 60 millones más que el año pasado y el incremento porcentual del 11,23% es casi el doble que la media regional. No sólo se trata de partidas económicas sino inversiones que avanzan para convertir muchos proyectos en realidad como el nuevo Hospital de Cádiz, "que ya ha dado el paso definitivo para su ejecución", y para el que se han asignado nueve millones de euros, ha señalado.

Igualmente, ha apuntado que además se destinan más de 32 inversiones en otros centros de salud como El Mentidero, La Bajadilla en Algeciras, el de Vejer, el de Rota, Barbate o Jerez, los consultorios de Santa Margarita en La Línea y el de Ubrique. Asimismo, ha señalado que en el Campo de Gibraltar se ha establecido un plan para avanzar en la creación de una Comunidad Terapéutica y en el desarrollo de nuevas infraestructuras de salud mental, así como la nueva UCI del Hospital de Puerto Real, la reforma integral de las áreas de paritorios y neonatología del Hospital de Jerez y trabajos técnicos para la puesta en marcha de la Clínica del Dolor del Hospital San Carlos.

En el ámbito judicial, Sanz ha indicado se destinarán más de 9,4 millones de euros para continuar las obras de la Ciudad de la Justicia en Algeciras, complementados con 2,5 millones para Cádiz.

Asimismo, ha señalado que una de las mayores prioridades es la vivienda con un enfoque en la rehabilitación y el acceso a la vivienda y el alquiler. Así, el presupuesto incluye 8,46 millones para fomentar la vivienda protegida y más de 2,5 millones en ayudas al alquiler para personas vulnerables y también hay recursos para el desarrollo de suelo en Jerez y Barbate.

En cuanto al sector educativo Sanz ha indicado que se harán "importantes inversiones", como la culminación del CEIP Los Argonautas en Chipiona y la ampliación del Virgen del Carmen en Puerto Real, el IES Lola Flores en Jerez o la segunda fase del Conservatorio Superior de Música Paco de Lucía en Algeciras.

Así, tras repasar inversiones en materia de Empleo, infraestructuras hidráulicas y la "apuesta" por el desarrollo industrial y universitario, ha destacado, en el ámbito de las infraestructuras, el desdoblamiento de la A-491 en Rota, una actuación de 5,8 kilómetros que cuenta con un coste total de 40 millones de euros, de los que 19,2 corresponden a la anualidad de 2027.

Igualmente, ha apuntado que también se contemplan 3,6 millones de euros para mejorar la seguridad vial en la A-405 entre Jimena de la Frontera y Castellar, mientras que en la A-480, entre Jerez y Sanlúcar de Barrameda, se destinan 2,5 millones de euros para la reconstrucción del tramo comprendido entre los kilómetros 10 y 18.

"Son avances reales para la provincia, somos los únicos que cumplimos y en Andalucía, a diferencia de lo que ocurre en España, si hay presupuestos todos los años, y los de 2027 son los más gaditanos de la historia", ha concluido Sanz.

Por su parte, el presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha puesto el foco en "dos modelos de hacer política", que son "el PP que ofrece presupuestos, proyectos y compromisos con Cádiz, con el ejemplo de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, y el del PSOE de insultos, faltas de compromisos y huidas para intentar salir al paso de que tiene poco que aportar y decir a los gaditanos"