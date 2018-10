Sanz expresa su "apoyo y solidaridad" al Guardia Civil apedreado este lunes en La Línea

Publicado 06/03/2018 12:31:54 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado su "apoyo y solidaridad" al agente de la Guardia Civil que fue apedreado en la madrugada del lunes en La Línea de la Concepción (Cádiz) cuando iba en su coche de paisano tras pasar la noche de servicio.

En rueda de prensa en Sevilla, Sanz ha explicado que el agente se encontraba fuera de servicio y coincidió con una situación en la que presuntos narcotraficantes estaban alijando droga.

El agente desvió su coche de la carretera para no atropellar a nadie, "pero la reacción que tuvo por parte de las personas que estaban allí fue el apedreamiento". En este sentido, Sanz ha señalado que "no se puede confirmar si previa meditación o no", ya que, según ha explicado, este tipo de hechos se han producido en otras situaciones, porque los que están alijando la droga "lo que pretenden es parar el tráfico".

Finalmente, el delegado del Gobierno en Andalucía ha reiterado su "apoyo" a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se encuentran trabajando en el Campo de Gibraltar "y que ofrecen resultados diarios con una eficacia muy importante en la zona".