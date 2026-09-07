Sanz garantiza la construcción del nuevo hospital de Cádiz: "Será una realidad con el Gobierno de Juanma Moreno"

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio San, en el acto de la firma del convenio para la cesión del suelo del nuevo hospital de Cádiz. ARCHIV - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado que la construcción del nuevo hospital de Cádiz sigue adelante, afirmando que será "una realidad con el Gobierno de Juanma Moreno".

"Como ya anuncié, este mes de septiembre licitaremos la redacción del proyecto y la dirección facultativa para la construcción del nuevo hospital de Cádiz", ha señalado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, donde ha defendido que el PP andaluz "cumple con los gaditanos" y que "el PSOE, destruye y miente".

El consejero ha afeado que el PSOE-A "sigue sin querer enterarse" sobre este asunto después de que la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, haya criticado, también en X, que la Junta no haya dado pasos hacia delante sobre este proyecto.

Según Montero, "a día de hoy los terrenos están cedidos y el convenio está firmado" después de que el Gobierno de España, "aún sin tener las competencias, "puso de su parte para desbloquear el proyecto" y cuestionando que Moreno convirtiera esta infraestructura en "una de sus grandes promesas de campaña", y animándole a "demostrar que hablaba en serio" y que "se le han acabado las excusas".