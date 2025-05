Sanz muestra su preocupación por el "caos continuado" en servicios y lo atribuye al "desastre de gestión del Gobierno"

CÁDIZ 20 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha señalado que Andalucía ha sido una de las comunidades más afectadas en la incidencia del servicio de telefonía de este martes, por ser más grande y con más servicios públicos, y ha mostrado su preocupación por el "caos continuado" en los servicios, que ha achacado al "desastre de gestión de este Gobierno", en el que María Jesús Montero "la última vez que vino a Andalucía estaba más preocupada del protocolo del palco en la final de la Copa del Rey, a ver si desplazaba al presidente, que por los ciudadanos".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado sobre la incidencia en el servicio de telefonía que ha sido de carácter general en toda España y ha manifestado la "alarma por el caos continuado de servicios públicos que la sociedad está teniendo que sufrir en las últimas semanas, que realmente genera alarma ciudadana y preocupación". "Llevo muchos años en el ámbito de las emergencias y lo que está pasando en este país y lo que está pasando con este Gobierno no ha pasado nunca en la historia", ha afirmado.

En este sentido, ha manifestado que se ha vivido "un apagón eléctrico sin precedentes en la historia y el Gobierno prácticamente un mes después ni siquiera sabe qué ocurrió", por lo que "preocupa que, cuando uno no sabe qué ha ocurrido, puede volver a ocurrir perfectamente". Igualmente, ha recordado "el caos ferroviario donde a la gente se le deja tirada en medio de la vía horas y horas sin ser atendidas, sin ofrecerle respuesta y como consecuencia del déficit que sufre Andalucía de un 40% en relación con las inversiones de otras comunidades autónomas".

"Andalucía está siendo maltratada por el Gobierno de Sánchez", ha asegurado Sanz, que ha añadido que cuando ve "el papel" de la vicepresidenta María Jesús Montero se pregunta "si es andaluza" y "qué hace por los andaluces".

"La última vez que la he visto venir a Andalucía lo que le preocupaba era el protocolo del palco del campo de fútbol de la final de la Copa del Rey, pero no la he visto preocupada por los ciudadanos, por miles de ciudadanos que se han quedado tirados en los trenes, abandonados a su suerte horas y horas, como tampoco de por qué Andalucía ha sido la última en recuperar el suministro eléctrico cuando se recuperó", ha afirmado.

Así, ha incidido en mostrar su "preocupación por el caos de gestión del gobierno de Sánchez y de Montero cuyas consecuencias principales, por déficit de inversión, lo estamos teniendo en Andalucía". En este sentido, Sanz ha exigido "una respuesta al Gobierno de España, porque es muy preocupante lo ocurrido, porque no es que las salas del 112 con la importancia que tiene hayan estado horas inactivas, es que todas las salas del 112 en España se han caído".

"En este país están pasando cosas que nos generan perplejidad, alarma y que demuestran el caos y el desastre de gestión que tiene este Gobierno, porque es que la última incidencia de trenes fue ayer con otra paralización", ha manifestado el consejero, que ha señalado que "la casualidad es que siempre son problemas técnicos, pero los problemas técnicos requieren gestión y se salvan con inversión, que es lo que no hace este Gobierno".

Asimismo, Sanz ha manifestado que "con las incidencias y el desastre de gestión que se están soportando la pregunta es qué va a pasar mañana, qué más nos tenemos que encontrar de las consecuencias del desastre de gestión de este gobierno".

"Entiendo que el presidente del Gobierno esté preocupado por muchas cosas, también veo que convoca una Conferencia de presidentes como cortina de humo para tapar, pero lo que quiere la gente que hablemos en la Conferencia de presidentes es del apagón eléctrico, del caos ferroviario o de financiación de las comunidades autónomas, y de eso no quiere hablar el Gobierno de España", ha manifestado Sanz, que ha incidido en la "preocupación, alarma e indignación de los andaluces por las consecuencias del desastre de gestión que está afectando en funcionamientos esenciales y básicos de los servicios públicos".