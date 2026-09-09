Sanz reivindica el papel de Proyecto Hombre en Cádiz y refuerza el compromiso de Andalucía frente a las adicciones

1115714.1.260.149.20260909212053 El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante su intervención en el acto. - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asistido en Jerez de la Frontera al acto conmemorativo del 35º aniversario de Proyecto Hombre en la provincia de Cádiz, donde ha puesto en valor la labor de una entidad que en 2025 atendió a 865 personas con problemas de adicción y a sus familias, "prácticamente el doble que en el año 2000". Asimismo, ha defendido la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones y entidades "tan importantes y claves en la vida social y en la salud de los andaluces".

Sanz ha agradecido el trabajo de Proyecto Hombre, al que ha definido como un proyecto que ayuda a "salvar" vidas y como una de esas entidades "que, si no existiera, habría que inventarla". Durante el acto, celebrado bajo el lema 'Las adicciones cambian, nuestro compromiso permanece', ha reivindicado el papel de esta organización como ejemplo de "la fuerza de los movimientos sociales para dar respuesta a momentos, situaciones donde la Administración, repito, seguro que no somos capaces de llegar como llegan entidades como esta".

El vicepresidente ha destacado especialmente la capacidad de Proyecto Hombre para adaptarse a la evolución de las adicciones y a los cambios experimentados por la sociedad a lo largo de sus 35 años de trayectoria. "Si hay una entidad que ha sabido adaptarse como nadie al cambio de la sociedad y a la evolución del mundo de la droga, y que hoy ofrece respuestas adaptadas a cada situación, esa es Proyecto Hombre", ha señalado.

En este sentido, Sanz ha reconocido la labor de todas las personas que han formado parte de la entidad durante estas tres décadas y media, así como la de sus más de 80 voluntarios, que "día a día sois capaces de acompañarlos hasta su recuperación". También ha puesto en valor la colaboración de las 27 entidades y empresas vinculadas al proyecto, cuya "solidaridad, compromiso y generosidad" han contribuido a hacer posible "una labor esencial e insustituible" en ámbitos como la prevención, la atención, el tratamiento y la reinserción.

"Detrás de cada aportación económica, de cada gesto de voluntariado, de cada espacio cedido, de cada iniciativa de prevención y de cada colaboración profesional o institucional hay personas que siempre han creído en las segundas oportunidades. Y, al final, lo que se consigue es ayudar a construir una sociedad más justa, más humana y más comprometida", ha reivindicado.

Asimismo, ha señalado que este aniversario constituye también "un reconocimiento de una alianza sólida, de una colaboración que salva vidas, genera oportunidades, tiende una mano sincera y transforma realidades". En este sentido, ha defendido que este es "el trabajo que tenemos que hacer conjuntamente entre las administraciones y entidades tan importantes y claves en la vida social y en la salud de los andaluces como es Proyecto Hombre".

Sanz ha destacado también la capacidad de la entidad para adaptarse a la aparición de nuevas formas de adicción. "La cocaína, la heroína, el alcohol y el cannabis son las sustancias con las que habéis estado familiarizados en vuestra atención, pero ahora también hay que atender las adicciones generadas por las tecnologías", ha señalado, poniendo en valor la capacidad de Proyecto Hombre para ofrecer respuestas especializadas ante los nuevos retos.

MÁS DE 50.000 PERSONAS CON ADICCIONES ATENDIDAS EN ANDALUCÍA EN 2025

En este sentido, ha valorado el trabajo de la red pública de atención a las adicciones de Andalucía, que en 2025 atendió a 50.800 personas en el conjunto de la comunidad, una cifra que, a su juicio, demuestra "la magnitud del problema". "Estamos lejos de haberlo superado, pero sí avanzamos en historias reales, en historias personales que superan la situación", ha apostillado. Por ello, ha subrayado que el compromiso del Gobierno andaluz "tiene que ser más presente y más activo que nunca", ante la necesidad de mantener "una política también comprometida frente a las adicciones".

Así, ha señalado que, como consejero de Sanidad, uno de sus primeros objetivos fue recuperar la Dirección General de Adicciones, "algo que me parecía fundamental y necesario si queríamos abordar de manera integral y completa toda la problemática".

Como parte de este compromiso, ha destacado la aprobación, el pasado 6 de mayo, por parte del Consejo de Gobierno de Andalucía, del primer Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMA), "un paso muy importante en el que trabajamos conjuntamente con entidades como vosotros". Según ha señalado, este plan constituye "nuestro instrumento estratégico más ambicioso tanto en salud mental como en adicciones", orientado a ofrecer "una atención integral, equitativa, accesible y de calidad que se centre verdaderamente en las personas".

El consejero ha explicado que el citado plan contempla, entre otras medidas, la creación de unidades integradas de patología dual, un modelo de atención coordinada que supone "un salto cualitativo en la respuesta sanitaria a estas situaciones".

En este contexto, ha anunciado que este jueves se inaugurará en Tarifa (Cádiz) la primera comunidad terapéutica pública de patología dual de Andalucía, en un acto que compartirá con la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Sanz ha confiado en que esta apertura "sea el primer paso para avanzar en esos centros integrales que tanto se nos venían demandando".

De igual forma, se ha referido a los "desequilibrios" existentes en la atención a las adicciones entre hombres y mujeres. En este sentido, ha señalado que "no quiere decir que haya menos mujeres afectadas por adicciones, pero sí había una realidad y es que no se incorporaban". Para hacer frente a esta situación, ha destacado el trabajo que se está desarrollando junto a Proyecto Hombre, mediante convenios y actuaciones específicas dirigidas a mejorar la atención a las mujeres.

Este compromiso, ha añadido, se ha traducido también en el refuerzo de los recursos asistenciales, con la licitación de 183 nuevas plazas en comunidades terapéuticas, lo que ha permitido incrementar en un 35,5% el número de plazas disponibles en estos años.