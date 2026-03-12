El sector del cerco del Golfo de Cádiz reclama mayor estabilidad para la pesca desde Barbate

Jornada del sector de la pesca de cerco en Barbate. - FECOPESCA

BARBATE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz (Fecopesca) ha impulsado en Barbate (Cádiz) un encuentro que ha reunido a armadores, patrones y pescadores del sector del cerco, junto a representantes de la comunidad científica y de distintas administraciones públicas, con el objetivo de analizar la situación actual de esta modalidad pesquera y abordar los principales retos que enfrenta la flota, reclamando mayor estabilidad.

Según ha indicado en una nota, la jornada la han inaugurado por el secretario de Fecopesca, Nicolás Fernández, y el alcalde de Barbate, Miguel Molina, que han destacado la importancia de crear espacios de diálogo entre el sector pesquero, la ciencia y las administraciones para mejorar la gestión de los recursos y garantizar el futuro de la actividad.

"Este tipo de encuentros permiten recoger el conocimiento directo de los pescadores y ponerlo en diálogo con el conocimiento científico, generando herramientas útiles para mejorar la sostenibilidad, la rentabilidad y las condiciones del sector", ha afirmado Nicolás Fernández.

El taller ha permitido debatir sobre la situación actual del cerco en el Golfo de Cádiz, abordando cuestiones relacionadas con el estado de los recursos, la normativa vigente, la sostenibilidad de las pesquerías y los desafíos económicos que afronta la flota. Las encuestas realizadas previamente a armadores, patrones y pescadores de distintos puertos de la provincia han puesto de manifiesto algunas de las principales preocupaciones del sector.

Entre ellas, según han señalado, destaca la inestabilidad económica que genera la combinación del sistema de cuotas con las fluctuaciones del mercado, que, según los profesionales, dificulta la planificación y la rentabilidad de la actividad.

Los pescadores también han señalado la necesidad de mejorar la transferencia de los resultados de las campañas científicas hacia el sector, de forma que la información generada por la investigación pueda aplicarse de manera más directa a la gestión de las pesquerías. Otro de los aspectos planteados ha sido la conveniencia de impulsar estudios que permitan identificar posibles zonas de alevinaje en el caladero, lo que contribuiría a reforzar la protección de los recursos y a mejorar la sostenibilidad de la actividad.

Asimismo, parte del sector ha considerado necesario avanzar en medidas que permitan estabilizar los precios en momentos de gran abundancia de capturas, como la implantación de mecanismos de regulación que reduzcan la volatilidad del mercado. Durante el taller también se ha apuntado la importancia de reforzar los modelos de cogestión, favoreciendo una mayor colaboración entre pescadores, científicos y administraciones en el diseño de medidas como las vedas temporales o el seguimiento de los recursos.