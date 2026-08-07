El sector del vino de Jerez apuesta por productos "premium" para mejorar ventas tras caer un 6% las exportaciones

1109456.1.260.149.20260807121016 Uva recogida en un viñedo del Marco de Jerez para su transporte a los lagares. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El sector del vino del Marco de Jerez (Cádiz), que en estos momentos está inmerso en la vendimia, está tratando de avanzar hacia productos "premium" para hacer frente a la caída en las ventas de estos tipos de alcoholes, que en el primer trimestre del año ha experimentado un descenso del 6% en las exportaciones.

El presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, César Saldaña, ha hablado a Europa Press de esta situación, en la que ha remarcado que el mercado nacional sí ha comportado "de forma más positiva" en cuanto a ventas, y que en el cómputo de 12 meses "la caída no ha sido tan acusada".

Entre algunos de los posibles motivos que han conllevado a este comienzo del año "no tan bueno" en las exportaciones, César Saldaña ha citado a un contexto internacional "complicado" y con "mucha incertidumbre" debido a las guerras en Irán y Ucrania, el cierre del estrecho Hormuz o la política arancelaria de EEUU.

Además, ha señalado a los impuestos en algunos de los mercados que para el sector vitivinícola gaditano es "muy importantes", como puede ser el británico, uno de los países a donde más se exporta vino del Marco.

El presidente del Consejo Regulador ha hecho hincapié de que se ha producido una caída en volumen, pero que "no es tan pronunciada en valor, puesto que los precios medios de exportación están subiendo".

"En el Marco de Jerez estamos tratando de ir a productos más premium. Somos conscientes de que en el mercado, en general, se bebe menos vino, no solo de Jerez sino menos bebidas alcohólicas, aunque se beben mejor", ha argumentado, resaltando esa estrategia de ir a "productos más premium".

Volviendo a las exportaciones, ha incidido en que esta segunda mitad del año es "la importante" para el sector, con campañas como la navideña, donde se produce "una concentración de ventas" en mercados del norte de Europa. Ante esta perspectiva, ha continuado, se están desarrollando campañas promocionales para impulsar las ventas, con el convencimiento de que esa evolución "va a ir mejorando" en la segunda parte del año.

20 MILLONES DE KILOS DE UVA RECOGIDOS

La vendimia en el Marco de Jerez arrancó a finales de julio, siendo una campaña "más temprana" que la del año pasado, y hasta el 6 de agosto ya se han molturado 20,3 millones de kilos de uva en los 20 lagares que ya están trabajando. Una cantidad que se acerca a la mitad de lo que se espera recoger este verano, ya que el Consejo Regulador estima unos 55-60 millones de kilos de uva.

Esta semana se ha producido un impulso en la recogida de uva, ya que el lunes sólo estaban realizando labores de molturación de la uva seis lagares.

Jerez, como viene siendo habitual, es la que más uva recibe. Sus 13 lagares han recogido ya 16,8 millones de kilos de este fruto, mientras que Trebujena, con dos, suma los 1,8 millones.

Así, la campaña de 2026 volverá a términos "normales" después de un 2025 en que el mildiu y las intensas olas de calor previos a la vendimia provocaron que las viñas del Marco de Jerez apenas llegase a los 35 millones de kilos de uva recogidos, una producción muy baja para lo habitual en la zona.

OPTIMISMO EN GONZÁLEZ BYASS

González Byass, con unas 400 hectáreas de viñedo, es una de las bodegas que ya ha iniciado su campaña de recogida de uva. Manuel Delgado, responsable técnico de viñas de esta empresa, ha señalado a Europa Press que afrontan "con optimismo" esta nueva vendimia, "la más temprana" de su historia.

Durante todo el año, ha explicado Delgado, la viña ha llevado "una semana de adelanto" respecto a otras campañas, y las lluvias que cayeron en invierno "le han venido fantásticamente bien" teniendo en cuenta que la primavera "ha sido corta de agua".

"El invierno fue muy bueno y nuestros suelos de albariza son capaces de almacenar toda esa agua y la vid estar esplendorosa con toda la lluvia que acumuló el suelo durante ese periodo. Eso ayuda a que ese esplendor se traduzca después en kilos y en calidad", ha manifestado.

Delgado ha reconocido también que la de 2025 fue una campaña "muy complejo y muy complicado" debido a la grave incidencia del mildiu, una enfermedad causada por un hongo que ataca las partes verdes de la planta, y que supuso una merma de rendimiento "del 40%" en parcelas que no tenían esta enfermedad, siendo "aún más" en las afectadas.

Esto hizo que para este 2026 las bodegas se preparasen más ante una posible aparición del mildiu con tratamientos preventivos en las vides.

A esto se añade, ha comentado, que este es un año con una sanidad de la uva "excepciona" y que las lluvias caídas en invierno han beneficiado a la cantidad de uva en viña. Todo esto hace que la comparación entre ambos veranos sea muy diferente.