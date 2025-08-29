Siete detenidos al desarticular un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Sanlúcar (Cádiz)

Droga y dinero incautado en un operativo contra el tráfico de drogas en Sanlúcar de Barrameda - POLICÍA NACIONAL

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ha detenido a siete personas acusadas de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal durante la operación 'Black II' dirigida contra el tráfico de drogas a mediana escala en la citada localidad.

La investigación, que se ha prolongado durante varios meses, tuvo su origen en un punto de venta de cocaína situado en la Plaza Luis Cernuda de Sanlúcar, un lugar que había generado numerosas protestas por parte de vecinos y asociaciones vecinales debido al trasiego constante de personas a cualquier hora del día y de la semana, ha informado la Policía en una nota.

Durante el operativo, los agentes lograron localizar un inmueble en una zona rústica de Sanlúcar utilizado como "guardería", es decir, como lugar de almacenamiento de droga para abastecer al punto de venta final.

La investigación permitió constatar que los implicados formaban parte de un grupo criminal perfectamente organizado, con roles jerarquizados y medidas de seguridad avanzadas en los inmuebles, que incluían un sofisticado sistema de videovigilancia y detectores de presencia, destinados a alertar sobre posibles controles policiales.

El pasado 25 de agosto se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, realizándose tres entradas y registros en domicilios vinculados con la organización. Como resultado de la misma se incautaron 750 gramos de cocaína, nueve kilogramos de hachís, 25.446 euros en efectivo y varios vehículos de alta gama.

Las siete personas detenidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar de Barrameda, que decretó el ingreso en prisión para los cuatro principales responsables.