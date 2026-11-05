La Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia debate en su 25 Congreso en Cádiz los avances en salud de la mujer

Presentación en Cádiz del 25 Congreso de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) va a celebrar en Cádiz este viernes y el sábado su 25 Congreso, bajo el lema '25 años cuidando la salud de la mujer', donde 250 especialistas de la sanidad pública y privada debatirán sobre los últimos avances en las distintas etapas de salud de la mujer.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz, inaugurará el congreso en el Hotel Cádiz Bahía, en un acto al que asistirá el presidente de la SAGO, el doctor Gabriel Fiol, del Hospital Universitario Materno Infantil Princesa Leonor de Almería, y el presidente del Comité Organizador, el doctor José Román Broullón, como ha informado esta entidad en una nota.

La menopausia, las nuevas terapias no hormonales y el coloquio en torno a qué se debe y qué no hacer, será el primero de los debates con ponentes de los hospitales de Poniente, en El Ejido (Almería), y el Universitario de Jaén, en una mesa que será moderada por Daniel Lubián, del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

A la vez, un taller sobre el parto distócico y gemelar, la extracción difícil en cesárea, el parto de nalgas y extracción del segundo gemelo será objeto de otro taller, con ponentes de los hospitales de Puerta del Mar, el Universitario de Jerez, el Virgen de las Nieves de Granada y Poniente de El Ejido.

La histeropexia frente a la histerectomía en el tratamiento del prolapso uterino será el segundo de los debates que acogerá el congreso, moderado por la doctora Rosa Serrano, del Hospital Universitario de Jerez, con ginecólogos del hospital Reina Sofía de Córdoba y Virgen de Valme de Sevilla.

Otra mesa, moderada por la doctora Marta García, de Ivirma Málaga, abordará la actualización en suplementación en las etapas de la mujer con ponentes del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería, Quirónsalud de Málaga, Clínica iFertility de Córdoba.

Tras el acto institucional de inauguración, una mesa moderada por el presidente de la SAGO abordará los nuevos tratamientos para las patologías de siempre en la que se hablará de antagonistas del GnRH en miomas y endometriosis, el liquen escleroso entre otras patologías, con ginecólogas de los hospitales Juan Ramón de Huelva, Valme de Sevilla, el Universitario de Jerez y el de la Axarquía de Vélez-Málaga.

Un simposio analizará el Virus del Papiloma Humano a partir de una visión compartida desde la ginecología y la obstetricia con ponentes de la Axarquía y el Hospital Civil de Málaga.

Tras el almuerzo de la primera jornada, el programa del viernes continuará con un taller sobre técnicas invasivas en obstetricia con ponentes del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el Puerta del Mar. Le seguirá una mesa sobre el resultado de registro de morbimortalidad un taller sobre cómo prescribir en menopausia con casos clínicos reales en la práctica clínica habitual.

El futuro de la obstetricia y la reproducción será objeto de debate en otra mesa con la participación de especialistas de los hospitales Puerta del Mar de Cádiz, Virgen del Rocío de Sevilla, 12 de Octubre de Marid, Ivirma de Málaga, Ginemed de Málaga e IVI de Madrid.

La jornada del viernes concluirá con otro debate sobre la prevención del trauma emocional en la salud de la mujer, estrategias para una atención sensible al trauma, qué hacer y no hacer, y errores frecuentes que general o agravan, con ponentes de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada, San Juan de Dios de Córdoba y el regional Universitario de Málaga.

La jornada del sábado se iniciará a las 08,00 horas con una caminata saludable de dos kilómetros por el Paseo Marítimo de la Playa de la Victoria. La iniciativa, que no tiene carácter competitivo, se propone para fomentar hábitos de vida saludables entre los asistentes al congreso dentro de los principios de promoción de la salud que impulsa la SAGO, como una actividad adicional al programa científico.

Tras la marcha el debate moderado por Omar Rahmouni, del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, profundizará en la ginecología oncológica con ponentes de los hospitales de Valme de Sevilla y Reina Sofìa de Córdoba.

El parto vaginal tras cesárea será también protagonista en otra mesa moderada por el doctor Sebastián Manzanares, del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y con ponentes de los hospitales Virgen de las Nieves y San Juan de Dios de Córdoba.

Además de un taller sobre suturas en endoscopias, el sábado se celebrará una mesa sobre Inteligencia Artificial y emocional que moderará la doctora Marta Blasco, del Hospital Regional Universitario de Málaga, con ponentes del Virgen del Rocío de Sevilla, Torrecárdenas de Almería, IV Madrid y el Regional Universitario de Málaga.

Otra mesa analizará las ventajas y controversias de los test genéticos en obstetricia y ginecología moderada por Lutgardo García, del Virgen del Rocío de Sevilla, con ponentes del Torrecárdenas de Almería, Ivirma Málaga y el Virgen del Rocío.

Otro simposio centrará su atención en la vitamina D y otra mesa abordará la cirugía ginecológica basada en la evidencia con análisis específicos sobre la cirugía robótica, la lapartómica, de la endometriosis, entre otras, con especialistas de los hospitales Riotinto de Huelva, Virgen de la Victoria de Málaga, HLA El Ángel de Málaga, Valme de Sevilla, Vithas Xanit de Málaga y el Clínico San Cecilio de Granada.

El último de los talleres debatirá sobre el fallo de implantación y el aborto repetido, con la participación de ginecólogos de Ivirma Málaga, el Universitario de Jaén y el Reina Sofía de Córdoba.

Durante el congreso se realizan un número importante de actividades de formación continuada con siete actualizaciones de temáticas de actualidad ginecológica basadas en las últimas evidencias científicas, siete talleres, 12 mesas y dos simposios.

Como se ha indicado, se han recibido 123 comunicaciones científicas (orales y póster), consolidándose este encuentro como un marco de referencia de la comunidad científica en el ámbito de la ginecología y la obstetricia.

En estas dos jornadas se presentarán también dos publicaciones: la primera Guía de Endometriosis de Andalucía y los nuevos protocolos de obstetricia, además de los datos del Registro de Morbimortalidad Perinatal de Andalucía en 2025.

El congreso concluirá con la asamblea de socios que deberá renovar a su junta directiva, en la actualidad presidida por Gabriel Fiol, del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería, que concluye ahora sus cuatro años de mandato.