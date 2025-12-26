El sorteo de la BonoLoto deja este viernes un premio de más de 82.000 euros en Cádiz

Archivo - Detalle de una administración de Loterías y Apuestas del Estado. En imagen de archivo. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo
CÁDIZ 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de BonoLoto celebrado este viernes, 26 de diciembre, ha dejado 82.673,26 en Cádiz, donde se ha repartido uno de los dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos y un complementario), tal y como ha informado la Oficina de Prensa de las Loterías y Apuestas del Estado.
Concretamente, el boleto acertante han sido validados en el Despacho Receptor número 21.060 de CÁDIZ, situado en Avenida del Perú. Por su parte, el segundo boleto acertante ha sido validado en el Despacto Receptor el número 69.600 de Los Corrales de Buelna (Cantabria), situado en Avenida de Cantabria, 23.
Cabe enmarcar que no se han dado boletos acertantes de Primera Categoría en esta ocasión.