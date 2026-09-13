El sorteo de Fin de Semana de la Once deja un Sueldazo de 2.000 euros durante diez años en Rota (Cádiz)

Sueldazo de la Once en Cádiz - ONCE

ROTA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la Once de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman un total de 240.000 euros en Rota.

Según ha indicado la entidad en un comunicado, la suerte la ha dado José Antonio Domínguez, vendedor de la Once desde 2023, desde su quiosco ubicado en la calle Alcalde García Sánchez en el centro de la localidad gaditana.

"Estaba yo con la broma, como me voy a ir de vacaciones este lunes, y les decía a mis clientes que voy a dar el premio esta semana, y lo he dado", ha indicado Domínguez.

El Sueldazo del Fin de Semana ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. También premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.