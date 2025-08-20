Sumar Andalucía apoya las reivindicaciones de los bomberos forestales: "No hay monte seguro sin trabajadores seguros"

La coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, en la concentración de bomberos forestales en Cádiz - MOVIMIENTO SUMAR ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y parlamentaria de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha acudido este miércoles a la concentración de bomberos forestales celebrada en la Plaza de España de Cádiz y convocada por CCOO, UGT, CGT, SIBFI y Movimiento Infoca, desde donde ha mostrado su apoyo a sus reivindicaciones laborales, asegurando que "no hay monte seguro sin trabajadores seguros".

En una nota, Movimiento Sumar Andalucía ha indicado que las principales exigencias de estos colectivos son "condiciones laborales dignas, equipos adecuados y reconocimiento de la antigüedad".

Según ha transmitido la diputada andaluza, la comunidad autónoma "necesita un dispositivo estable todo el año, con EPIs homologados y vehículos todoterreno de primera línea", considerando que "cuidar el monte también es cuidar a quienes lo protegen".

Durante su intervención a los medios, Esperanza Gómez ha reconocido el trabajo del Plan Infoca en los recientes incendios registrados en Andalucía, subrayando que "la prevención y la respuesta rápida sólo son posibles si las plantillas cuentan con recursos suficientes y reconocimiento real".

"No hay tiempo que perder. Con olas de calor más largas y combustibles más secos, la mejor inversión es proteger a quienes se juegan la vida y ordenar el territorio para que el fuego no tenga donde correr", ha advertido Gómez.

En esta línea, Movimiento Sumar Andalucía ha reclamado el cumplimiento "inmediato" del reconocimiento de antigüedad y del conjunto de compromisos retributivos y de carrera profesional con el personal Infoca, así como un plan de renovación de flota con "vehículos aptos para primera línea y dotación de EPIs completa, con seguimiento público de entregas y plazos".

También ha solicitado la operatividad "100% anual" del dispositivo, reforzando prevención, vigilancia y ejecución de tratamientos selvícolas fuera de campaña, y una mesa de diálogo entre Junta de Andalucía, sindicatos y colectivos profesionales para llegar a un Acuerdo Andaluz de Prevención y Extinción que incluya "más medios en zonas críticas, integración de datos en tiempo real y evaluación independiente de tiempos de respuesta".

La formación ha pedido también que se lleve a cabo una política integral de territorio, con desbroces selectivos, silvicultura preventiva, ganadería extensiva y restauración post-incendio con criterios científicos y participación local.

Desde Movimiento Sumar Andalucía han agradecido el trabajo de los servicios de emergencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal voluntario, y se ha puesto a disposición de los colectivos profesionales para trasladar sus propuestas al Parlamento de Andalucía y a las instituciones competentes.