Suspendida la conexión por catamarán entre Cádiz y Rota este sábado debido a las condiciones meteorológicas

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las conexión marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se han suspendido debido a las condiciones meteorológicas previstas para este sábado, 14 de noviembre.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, la suspensión se encuentra establecida hasta las 15,00 horas, cuando se revaluará la situación en función de la evolución meteorológica.

Mientras tanto, se ha puesto en disposición del público servicios mínimos alternativos directos en autobús hasta nuevo aviso, tanto Cádiz-Rota como Rota-Cádiz.

Por contra, el servicio marítimo entre la capital y El Puerto de Santa María operan con normalidad según los horarios establecidos. Asimismo, el ferry Kattegat de la compañía DFDS Iberia, previsto desde Algeciras a Tánger con horario de salida a las 12,00 horas, se ha retrasado.