Suspendido el acto de conciliación entre alcalde de Algeciras y Montero (PSOE) por problemas de notificación

Archivo - La ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (i), juntos en un acto sobre financiación en San Roque (Cádiz) el 8 de agosto de 2023. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acto de conciliación entre el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y la exvicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que estaba previsto para este jueves 4 de junio ha quedado suspendido al no haberse podido notificar la fecha y el lugar de la citación judicial a la socialista.

Según ha adelantado Europa Sur y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al alcalde, el procedimiento ha quedado suspendido sin que se haya dado una nueva fecha para la celebración de este acto, previo a decidir si Landaluce se querella contra ella por presuntas injurias y calumnias.

Cabe recordar que Landaluce presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de querella contra Montero tras unas declaraciones realizadas por la socialista el pasado 13 de enero en un acto del PSOE en las que le "imputó falsamente haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género", según explicó su abogado.

Su letrado detalló entonces que en la demanda se le exige a la exministra de Hacienda una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

También indicó que son objeto de la demanda declaraciones posteriores en las que Montero "volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de 'Alvise' Pérez", el eurodiputado, "en las redes sociales y que había sido ya archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año".

La Plaza Número 56 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid citaba el pasado 15 de abril a la socialista para este acto que finalmente no se ha podido celebrar.

Para ese acto de conciliación, ni Montero ni Landaluce estaban obligados a acudir personalmente al juzgado, ya que en estos casos es suficiente que estén presentes sus abogados o procuradores.