La tarifa media diaria en los hoteles de Cádiz sube un 6,2% en julio hasta los 173 euros

Archivo - Detalle del cartel de un Hotel de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tarifa media diaria en los hoteles de la provincia de Cádiz subió en julio de 2026 hasta los 173 euros, un 6,2% más que en el mismo mes del año pasado, siendo además la tercera provincia andaluza en esta categoría por detrás de Málaga y Huelva.

Los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Cádiz), recogidos por Europa Press, sitúan el índice de precios hoteleros en 138 euros, una cuantía que supone un aumento del 1,2% en la tasa interanual, y unos 33 euros por debajo de la media andaluza, establecida en 161 euros en julio.

Si se atiende a los ingresos por habitación disponible (RevPAR) --principal indicador de la rentabilidad hotelera--, la provincia ha ganado un 2,16% respecto a 2025, al establecerse en 134,5 euros, la segunda provincia de Andalucía por detrás de Málaga y 14 euros por encima de la media de la comunidad autónoma

Por zonas turísticas, la Costa de la Luz de Cádiz mantuvo su tarifa media diaria en 183,87 euros, un 5,9% más respecto al año anterior. En cuanto a los ingresos por habitación disponible, esta se situó en 147 euros, un 1,91% más en julio de 2026 sobre 2025.

Al tener en cuenta estos datos por los puntos turísticos andaluces, Chiclana de la Frontera es el segundo municipio de Andalucía en cuanto a la tarifa media más alta, con 234,42 euros y un 3,3% más.

Tarifa, en la quinta posición del ranking, es la segunda localidad de Cádiz en esta lista, con 197 euros y una subida del 7,5% en la tasa interanual. Tras ella está Chipiona, con 174,68 euros en la tarifa media diaria, y Cádiz capital con 173 euros.

Respecto a los ingresos por habitación disponible en puntos turísticos, Chiclana, que repite en segunda posición en esta categoría, los estable en 210,38 euros, un 2,7% más que en julio de 2025, a la que le sigue Tarifa, con 159,42 euros.

En esta categoría, Chipiona refleja un descenso del 3,1% respecto al año pasado, con unos ingresos de 146 euros. La ciudad de Cádiz también marca esa tendencia a la baja, en concreto un 6,8% menos y unos ingresos por habitación disponible de 131,8 euros.