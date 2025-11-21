Técnicos municipales valoran la habitabilidad del edificio desalojado por incendio en su garaje en Puerto Real (Cádiz)

PUERTO REAL (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) van a realizar este viernes una nueva valoración del estado en que se encuentra el edificio de viviendas que el jueves tuvo que ser desalojado debido a un incendio en su garaje subterráneo, y establecer con ello si reúne las condiciones necesarias de habitabilidad o debe continuar clausurado por seguridad.

De esta manera lo ha trasladado la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, a Europa Press, detallando que los servicios municipales han facilitado alojamiento en hoteles de la ciudad a una veintena de personas que lo solicitaron.

Como ha contado, este jueves, al conocerse el incendio, el Ayuntamiento activó el plan de emergencias local en su nivel uno para poder asistir a las familias afectadas, unas 300 personas. En concreto, se les ha facilitado alojamiento en hoteles y en el centro cívico, y se han habilitado los aseos de la Sala de Barrio y del Campo de Fútbol de forma disponibles permanente para atender cuestiones de higiene, ya que el edificio afectado sigue sin suministros básicos a consecuencia del fuego.

Las primeras valoraciones técnicas por parte del Ayuntamiento y de Bomberos determinó que cuatro viviendas tenían que ser precintadas al presentar grietas en su estructura y que los servicios de agua y luz se habían visto dañados. Es por eso que se recomendó el desalojo del mismo.

No obstante, en torno a 18 personas han decidido regresar a sus viviendas, según ha explicado la alcaldesa, quien ha detallado que seis familias están siendo atendidas en el centro cívico, con la colaboración de Protección Civil y Cruz Roja, y una veintena están provisionalmente en hoteles. El resto de vecinos afectados han buscado alojamiento por sus propios medios en casa de familiares y amigos.

"Esta tarde nos volvemos a reunir con los vecinos y valoramos la situación, qué ha pasado hoy, qué se ha hecho y en qué proceso estamos, y vamos viendo qué podemos ir haciendo conforme a todos los datos nuevos que vayan apareciendo", ha explicado Aurora Salvador, quien ha indicado que hoy se va a hacer una nueva valoración técnica del edificio para valorar si "sigue reuniendo las condiciones después de 24 horas, hay que hacer algún precinto más o no, o hay que cerrar el edificio".

La alcaldesa ha señalado que el alojamiento facilitado a estos vecinos va a estar disponible hasta el lunes, en un primer momento, por lo que ha esperado que la valoración técnica pueda aportar buenas noticias para los desalojados y que estos puedan ir volviendo a sus viviendas poco a poco.

Cabe recordar que sobre las 2,00 horas del pasado jueves de madrugada se declaraba un incendio en un garaje comunitario de la calle Uruguay, en el edificio Miramar, afectando prácticamente a la totalidad del mismo, donde se encontraban unos 30 vehículos y varias motocicletas. Por prevención, todos los ocupantes del edificio fueron desalojados y tras extinguir el fuego y valorar la situación se les permitió entrar para recoger sus pertenencias.

En el lugar de los hechos los servicios sanitarios atendieron a cinco personas y una fue trasladada de manera preventiva por inhalación de humo, sin que se registraran daños personales de consideración.

Hoy además se va a proceder a retirar los vehículos quemados en el incendio.