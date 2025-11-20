Precintadas tres viviendas por el incendio de vehículos en un garaje subterráneo de Puerto Real (Cádiz)

Garaje y vehículos quemados por un incendio en Puerto Real - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

PUERTO REAL (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Un total de tres viviendas han tenido que ser precintadas, al aparecer en ellas grietas en su estructura, a consecuencia del incendio que se ha registrado esta madrugada en un garaje comunitario de la barriada Río San Pedro, en Puerto Real (Cádiz), donde tuvieron que ser evacuados todos los vecinos durante las tareas de extinción.

En una nota, el Ayuntamiento de Puerto Real ha explicado que las tres familias que viven en los domicilios precintados están siendo atendidos para buscarles alojamientos mientras no se les dé el visto bueno para que regresen a sus casas.

La alcaldesa, Aurora Salvador, se ha desplazado a primera hora hasta la zona afectada acompañada de la arquitecta municipal para comprobar posibles daños estructurales. Así, de momento, se han precintado esas tres viviendas, todas ellas bajos situados encima de la zona a priori más afectada por el incendio, y se ha podido comprobar que la instalación del saneamiento general del edificio ha sido influenciada, incidiendo en la habitabilidad de las viviendas.

Aurora Salvador ha enviado un mensaje de apoyo a los vecinos y vecinas del edificio, asegurando que estarán "en contacto" con ellos para ayudar "en lo posible. También ha reconocido el trabajo del Cuerpo de Bomberos, del personal sanitario y de los efectivos de la Policía Local y Nacional desplazados hasta la zona.

Durante la pasada madrugada, un incendio declarado en un garaje comunitario de la calle Uruguay, en el edificio Miramar, ha afectado prácticamente a la totalidad del mismo, donde se encontraban unos 30 vehículos y varias motocicletas. Por prevención, todos los ocupantes del edificio fueron desalojados, aunque posteriormente pudieron regresar a sus viviendas.

Los servicios sanitarios atendieron a cinco personas en el lugar y una fue trasladada de manera preventiva por inhalación de humo, sin que se registraran daños personales de consideración, según se ha señalado desde el Ayuntamiento.

En las labores de extinción han participado 12 bomberos y siete vehículos, entre ellos tres autobombas rurales pesadas, una autobomba urbana ligera y tres vehículos de mando.