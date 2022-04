Teresa Rodríguez critica la coincidencia de elecciones con las oposiciones: "Quizás no les importa mucho lo que voten"

CÁDIZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y candidata de Adelante Andalucía a presidenta de la Junta, Teresa Rodríguez, ha criticado este jueves la decisión de la Junta de Andalucía de convocar elecciones el 19 de junio, día que se celebran las oposiciones para profesores en la comunidad autónoma, al tiempo que ha afirmado que "quizás no les importa mucho lo que voten" los opositores andaluces.

En declaraciones a los periodistas durante su atención a medios ofrecida en Cádiz, Rodríguez ha mostrado su "preocupación por la situación de los más de 37.000 aspirantes a maestros que se examinan el mismo día de las elecciones y que pueden ver cómo el propio ejercicio y la logística del evento, no solamente de quienes tengan las oposiciones, sino de los cientos de funcionarios que acuden como tribunales y como vigilantes de examen a esa convocatoria, puedan verse entorpecidas por la convocatoria electoral, porque algunos centros coinciden".

Desde su punto de vista, "no se ha tenido en cuenta este criterio a la hora de convocar las elecciones, que entorpece enormemente, que no hay precedentes al respecto y que, de alguna forma, también pone sobre la mesa la falta de prioridad que la escuela pública significa para este Gobierno, o ellos no sabían que se convocaban elecciones oposiciones, lo cual parece bastante descabellado".

Asimismo, ha lamentado que en el Gobierno andaluz "quizás no están tan pendientes de los aspirantes a ser docentes de la escuela pública y que estén en condiciones para, ese día, poder acudir a una convocatoria electoral con la tranquilidad de ser un día en el que no tienen que enfrentarse al examen más duro de su vida, o no les preocupa excesivamente que ese mismo ejercicio de las oposiciones pueda verse entorpecido por la convocatoria electoral porque algunos centros coinciden".

"Queremos que aseguren que la convocatoria de oposiciones se va a celebrar sin ningún entorpecimiento, es decir, que no va a haber gente las puertas", ha pedido Rodríguez, que ha asegurado que "es necesario un dispositivo para un centro donde van a coincidir elecciones y oposiciones". "La fecha no era la más oportuna y había que esperar a que los maestros se examinaran", ha aseverado.

Cuestionada sobre en cuántos centros de la provincia de Cádiz se dará la coincidencia de acoger oposiciones y elecciones, Rodríguez ha reconocido "no tener el dato exacto", pero ha indicado que "son varios". En cualquier caso, ha señalado, "las personas que se presentan a las oposiciones ese día difícilmente van a acudir a la convocatoria electoral".

Por su parte, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández, ha tachado la decisión de la Junta de Andalucía de "despropósito", al tiempo que ha señalado "la incertidumbre" y "la falta de respeto" hacia "los opositores".

"Es una cuestión no solo de organización, sino de cuáles son las prioridades de la Junta, en este caso, evidentemente, las prioridades de la Junta de Andalucía nunca han sido la escuela pública", ha lamentado.