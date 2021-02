Teresa Rodríguez dice que la bandera andaluza "no es de privilegiados" y critica que Moreno diga que "es andalucista"

CÁDIZ, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez ha presentado los actos que la iniciativa 'Andalucía No Se Rinde' va a organizar con motivo del 28F, con un mitin online el domingo, y ha manifestado que "la bandera andaluza se enarbola siempre para reivindicar derechos, no es una bandera de los privilegiados, es del pueblo andaluz, en unos momentos que hasta Juanma Moreno quiere decirse andalucista, pues no".

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha hecho referencia también a Vox, señalando que "es curioso que ahora se esté poniendo el foco en los actos del 8 de marzo y nadie preste atención en que Vox está organizando para este domingo en Sevilla un acto en contra de la autonomía". "Es curioso que el foco vuelva a estar sobre las feministas y no sobre quien quiere acabar con el estado de autonomías", ha incidido.

En cuanto a los actos organizado por la iniciativa, ha indicado que además de actos de formación, harán un "mitin responsable" online --que se puede seguir a través del canal de Youtube de Andelante Andalucía o en la página de Facebook de Teresa Rodríguez-- donde contarán con la invitación de "personas, lucha, colectivos que están llevando a cabo distintas batallas en Andalucía", porque "la bandera de Andalucía se enarbola siempre para reivindicar derechos, siempre ha sido de las reivindicaciones de la clase trabajadora y de la reivindicaciones del pueblo". Además, organizarán actividades formativas para reflexionar sobre qué andalucismo se necesita para el siglo XXI.

En este sentido, Rodríguez ha afirmado que "hoy por hoy" una de sus principales "preocupaciones" es ver "cómo se van a administrar y quién va a ser el principal beneficiario de los fondos Next Generation, donde ya se dice que seis consejerías van a administrar 20.000 millones de los fondos para el rescate y la activación de la economía en Andalucía".

"Estos fondos no pueden ir a engordar las cuentas de beneficios y dividendos de las consejos de administración de las grandes empresas que operan en un nuestra tierra, es necesario que esos fondos vayan directamente a los autónomos y a las familias", ha manifestado.

A su juicio, se necesita "reactivar la demanda, no favorecer otra vez un nuevo proceso del incremento de la desigualdad entre las clases sociales de Andalucía". "Ya conocemos cuales son los resultados de los rescates a las entidades financieras y grandes empresas y el abandono de la ciudadanía, un enorme abismo de desigualdad", ha añadido.

Además, ha advertido de que vigilarán que "todos esos lobbys del poder financiero que ya andan paseando los pasillos de las consejerías no se apoderen de esos fondos públicos". "No queremos otra vez que se hagan grandes planes como Bahía Competitiva o Linares Futuro, queremos que se haga bajo control público para asegurarse de que ese dinero va a garantizar los empleos".