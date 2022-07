Teresa Rodríguez: "El PP no necesitaba a Vox porque en el fondo es negacionista de la violencia de género"

CÁDIZ, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha afirmado que lo que revela el nuevo Gobierno conformado por Juanma Moreno es que "el PP no necesitaba a Vox porque en el fondo es negacionista de la violencia de género y de la desigualdad entre hombres y mujeres". "El PP, sin necesidad de ninguna presión por parte de la extrema derecha, entiende que las mujeres tenemos una necesidad de integración", ha añadido.

En rueda de prensa, Rodríguez ha afeado a Juanma Moreno "un déficit de concepto" en materia de igualdad. "Hablar de integración social en vez de políticas sociales es dar un paso atrás. Emplea una nomenclatura antigua que culpabiliza a las personas que no están en la primera división", ha lamentado la portavoz de Adelante, al tiempo que ha añadido que "la perspectiva del PP lo concibe todo como una competición".

"Hay que recordar que esta comunidad autónoma está necesitada especialmente de políticas de igualdad, tenemos una de las brechas salariales mayores, estamos a la cola de salario medio femenino con respecto al conjunto del Estado, con una diferencia brutal de casi 10.000 euros anuales con respecto al de la primera, que es Euskadi, tenemos una tasa de paro entre las mujeres siete veces superior y el 27% de la población en riesgo de violencia de género, según VioGén, está en Andalucía", ha enumerado Teresa Rodríguez.

Así, ha argumentado que "todos los problemas estructurales de la región afectan de forma especial a las mujeres, por lo que no se entiende que un Gobierno que se pretende de todos y todas esté devaluando las políticas vinculadas a la igualdad, que no son solo beneficiosas para más de la mitad de la población, sino que lo son para el conjunto de la ciudadanía".

"Son políticas centrales y estratégicas relegadas a esa Consejería de Integración Social, Juventud, Familia y lo que viene después, que es esa cosa de las mujeres", ha añadido Rodríguez, que ha afirmado que el hecho de "que quienes forman parte de las élites como son las consejeras, las diputadas o las políticas estén consiguiendo posiciones cada vez más altas no quiere decir que no siga existiendo un suelo pegajoso para la mayoría de las andaluzas, que no sigamos sufriendo discriminación, precariedad y violencia".

Igualmente, Rodríguez ha lamentado que la Junta de Andalucía no vaya a tener al frente de la cartera de educación a alguien de la comunidad educativa, sino a una persona "de absoluta confianza sin tener en cuenta la experiencia previa en un área clave". Por otro lado, en Sanidad "vemos políticas continuistas con el mismo equipo que decidió despedir a 8.000 sanitarios en el momento en el que más lo necesitábamos, el mismo equipo que ha sustituido las listas de espera con la privatización de los servicios públicos o que ha decidido apostar por engordar enormemente los gastos farmacéuticos al acabar con la subasta de medicamentos".

Además, la portavoz de Adelante ha destacado el "peligroso mensaje que lanza que tras haber hecho un discurso por la reforestación coloque como consejero de medio ambiente a una persona a la que el Tribunal Superior de Justicia le prohibió la tala de árboles en su propia ciudad".

Así, Adelante Andalucía está convencida de que "el sector medioambiental va a ser uno de los más afectado por este quienes, "bajo un lavado de cara ecologista mediante la terminología, van a seguir apostando por las políticas de sustitución de suelo forestal protegido por regadíos intensivos o van a acabar con nuestro acuíferos".