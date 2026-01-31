'Toros en El Puerto' se consolida como "referente" para el "impulso de la tauromaquia" en la provincia

El Puerto de Santa María vivió anoche una "velada histórica" con la celebración de la II Edición de los Premios Taurinos 'Toros en El Puerto' - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

El Puerto de Santa María vivió anoche una "velada histórica" con la celebración de la II Edición de los Premios Taurinos 'Toros en El Puerto', un evento que, tras el éxito de su primera convocatoria, se "consolida definitivamente como una referencia en el calendario taurino nacional y como un nuevo impulso para fortalecer la fiesta en la ciudad y en toda la provincia".

Así se recoge en una nota del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, donde se señala que "con lleno absoluto y superando todas las previsiones de asistencia, la Bodega del Castillo de San Marcos acogió una gala que reunió a los grandes protagonistas de la Temporada 2025 en la Real Plaza de Toros, en una ceremonia cargada de emoción, reconocimiento y pasión por la tauromaquia, reafirmando el carácter taurino de El Puerto y su papel protagonista dentro del circuito andaluz y nacional".

La gala contó con la presencia de los máximos triunfadores de la Temporada. El maestro José María Manzanares recibió el Premio Rafael Ortega a la Mejor Estocada, galardón que le fue entregado por Pepita Camacho, viuda del legendario Rafael Ortega, quien acudió acompañada por el maestro Juan José Padilla.

El rejoneador Rui Fernandes fue distinguido con el Premio "Álvaro Domecq" al Mejor Rejoneador, entregado por Antonio Domecq, sobrino del maestro Álvaro Domecq. El Premio a la Mejor Faena de la Temporada recayó en José Antonio Morante de la Puebla por su extraordinaria labor ante el toro "Laureado" de la ganadería El Freixo, lidiado el segundo de su lote en la tarde del 3 de agosto. El galardón fue recogido en su nombre por el empresario de la Plaza de Toros de El Puerto, Carlos Zúñiga, de manos de la concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Olga de Navas.

El novillero aragonés Aarón Palacio fue reconocido como Mejor Novillero con Picadores, acudiendo acompañado por su apoderado, el torero Raúl García "El Tato", y recibiendo el premio de manos de la vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre. Por segundo año consecutivo, Curro Javier (Francisco Javier Amores Morales), de la cuadrilla de Morante de la Puebla, fue distinguido con el Premio al Mejor Torero de Plata, entregado por el concejal delegado de la Plaza de Toros, Carmelo Navarro.

El Premio al Mejor Toro fue para "Encendido", número 23, negro mulato, de 460 kilos, perteneciente a la ganadería de D. Joaquín Núñez del Cuvillo, lidiado por Andrés Roca Rey el segundo de su lote en la tarde del 9 de agosto. El galardón fue entregado por el presidente del Grupo Caballero, Luis Caballero, al nieto del ganadero, Enrique Toscano Núñez.

El becerrista Celso Ortega recibió el Premio "Juncal" al Novillero más Destacado de las Clases Prácticas, de manos de sus maestros en la Escuela Taurina La Gallosina, José Luis Galloso y José Manuel Berciano, quien además le hizo entrega de un capote de paseo con la imagen de la Virgen de los Milagros, patrona de El Puerto, como símbolo de protección para la nueva temporada.

Asimismo, se concedió una Mención Especial a Daniel Crespo, diestro portuense, por su brillante actuación frente al toro "Aguaclara" de la ganadería de Núñez del Cuvillo, lidiado el segundo de su lote en la tarde del 9 de agosto.

En su representación, al encontrarse preparando la temporada en tierras francesas, recogió el galardón Juan Manuel García de Quirós, de manos del vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, Juan José Ortiz. El Premio al Mejor Picador fue otorgado a Mario Benítez, de la cuadrilla de Pablo Aguado, quien no pudo asistir al acto.

La ceremonia, conducida un año más por el periodista de Canal Sur Fernando García Mena, reunió a autoridades, profesionales del sector y aficionados en una noche inolvidable que reafirma el compromiso firme de El Puerto de Santa María con la Fiesta Nacional. Una gala que congregó casi 400 personas donde no faltó "la sabia nueva como los novilleros Gonzalo Capdevila y Pedro Gallego, José Marcos Cruz, así como los veteranos Gregorio Cruz Vélez o Antonio González Sabio, el presidente de la Plaza Rafael Carrero, los presidentes de todas las peñas taurinas de El Puerto o representantes de distintos sectores sociales y económicos de la ciudad y la provincia", según la nota.

Tanto Olga de Navas como Carmelo Navarro subrayaron que "estos premios suponen un nuevo impulso para la proyección de El Puerto como destino taurino de primer nivel, reforzando la marca de la ciudad y su vinculación histórica con la Real Plaza de Toros, al tiempo que contribuyen al posicionamiento de Cádiz como una de las grandes provincias taurinas de España".

El evento, impulsado por la empresa portuense Eventic, con su CEO Raúl Capdevila Pedrajas al frente, mantiene desde su origen una clara vocación de permanencia y crecimiento, orientada a prolongar el impacto de la feria taurina más allá de la temporada estival y a dinamizar durante todo el año la actividad cultural, turística y económica vinculada al mundo del toro.

En su segunda edición, esta gala ha confirmado a El Puerto de Santa María como epicentro taurino, consolidando su liderazgo y reforzando su proyección como referente andaluz y nacional de la Fiesta de los Toros. Los galardones, diseñados por el prestigioso artista Cristóbal Donaire Barea "Balcris", se consolidan como piezas únicas que reflejan la esencia artística y simbólica de la tauromaquia.

Desde la organización se agradeció especialmente el respaldo de Grupo Caballero, así como el apoyo de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, además de la colaboración de patrocinadores como Grupo Caballero, Balcris, Restaurante El Faro, Bodegas Gutiérrez Colosía, Talleres El Palmar, Puerto Sherry, Restaurante Bar Jamón, Gilmar Consulting Inmobiliario, Geocaminos Obra Civil, GICA, Momento Andaluz Catering, Postres Pepe Mesa, Radio Puerto Emisora Municipal, COPE, 65 y Más y Sonido Ojeda.

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María reafirma su compromiso con la promoción de la tauromaquia como parte esencial del patrimonio cultural e identitario de la ciudad, celebrando el éxito de esta segunda edición de los Premios "Toros en El Puerto", que no solo reconocen a los mejores de la temporada, sino que marcan el inicio de una tradición sólida y en crecimiento.