CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores del sector del metal han recorrido a lo largo de la mañana de este martes gran parte de la capital gaditana, con parada fuente a los Juzgados y la sede de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), sin incidencias destacables más allá de los cortes de tráfico propios por el recorrido de la marcha. Además, han convocado para este miércoles por la mañana una gran movilización en la que han pedido la participación de la ciudadanía.

Tras no ser respaldado el preacuerdo alcanzado el domingo entre UGT, como sindicato mayoritario, y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), la jornada de este martes empezó con incidencias en carreteras de la Bahía de Cádiz y en algunos puntos del Campo de Gibraltar, como la de Campamento, donde se sitúa el polo industrial.

Esto ha hecho que el alcalde de La Línea, Juan Franco, manifieste su malestar por verse afectado su municipio "con una situación de caos circulatorio", ya que una de las dos salidas del municipio se encuentra en obras y otra presentaba cortes por la huelga de metal, "cuando la ciudad no tiene ni un metro cuadrado de suelo industrial y está pagando la circunstancias de esa huelga". "Puedo compartir las reivindicaciones que están llevando a cabo los sindicatos, pero no me parece de recibo que se esté llevando a cabo esta actuación que a la única que está afectando es a La Línea", ha añadido.

Por su parte, en la Bahía de Cádiz, punto neurálgico de las protestas al concentrar la mayor parte de trabajadores pertenecientes a la industria auxiliar naval, la mañana empezó con incidencia en los accesos a la capital gaditana con cortes en la salida por los dos puentes de la ciudad, que finalmente quedó subsanado.

Aunque actualmente los dos puentes de acceso a la capital gaditana se encuentran abiertos en ambos sentidos, según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, a primera hora han presentado dificultades por las movilizaciones de los trabajadores, con barricadas en algunos puntos.

Igualmente, se ha visto afectado un sector como el portuario, ya que, según anunció el Ayuntamiento de Cádiz a primera hora, el consignatario del crucero 'Ventura' informó que la escala prevista que tenía en el puerto gaditano había sido cancelada por el armador por motivos de seguridad ante las protestas desencadenadas con motivo de la huelga del metal.

El preacuerdo firmado el domingo entre UGT y la patronal fue criticado por trabajadores y el segundo sindicato con representación mayoritaria, CCOO, al considerar que se retrocedía en derechos sociales y salariales, además de "someter durante una década a la clase obrera en el metal y a no poder mejorar las condiciones".

Por su parte, desde FICA UGT en Cádiz, al no ser respaldado el preacuerdo, su secretario Antonio Montoro ha trasladado la voluntad del sindicato de seguir con las negociaciones con la patronal del sector del metal para tratar de alcanzar de nuevo un acuerdo que sí convenza a los trabajadores.

"No podemos estar inmóviles porque los trabajadores continúan de huelga y tenemos que seguir intentando buscar una solución para que estos trabajadores regresen a sus puestos de trabajo", ha afirmado Montoro, que ha lamentado que el preacuerdo "no se ha entendido bien" pero que "todo es reconducible y todo es renegociable".

De momento no se conoce cuándo volverán a sentarse en la mesa de negociación sindicatos y patronal, lo que sí está presente es que la huelga indefinida sigue en pie y que para este miércoles se espera una gran movilización por las calles de la capital gaditana en protesta para alcanzar un nuevo acuerdo en el convenio del metal.