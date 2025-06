El CARL cita a sindicatos y Femca a una reunión por la huelga del metal de Cádiz a la que no acudirá CCOO

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) ha citado para la tarde de este martes a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca), como patronal del sector, y a los representantes sindicales de UGT y CCOO, que ha anunciado a través de Pedro Lloret, secretario general de CCOO Industria en Cádiz, que no asistirán argumentando que están "abiertos a una convocatoria oficial del CARL y que, obviamente, sirva para algo, pero no una llamada a última hora de la consejera, que lo único que quiere es desmovilizar a la clase obrera de Cádiz".

Por su parte, el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, ha anunciado que el sindicato acudirá a la llamada del CARL porque hay "un conflicto abierto donde los trabajadores están en huelga y hay que buscar soluciones para ello".

"La UGT tiene claro cuáles son los motivos por los que este preacuerdo no gusta. Sigo diciendo que no se ha explicado bien, pero es verdad que hay cosas que se pueden corregir", ha afirmado Montoro, que ha añadido que el sindicato va porque entiende que tiene que ir a hablar para cerrar un convenio colectivo que tendrá que ser refrendado por los trabajadores.

"UGT va a acudir a esa reunión y a todas las que nos convoquen de manera oficial, estamos en una nueva etapa de negociaciones para buscar una salida porque tenemos que buscar la solución", ha concluido.

En una postura contraria se encuentra CCOO que ha anunciado que no irán a la reunión del CARL, argumentando que lo han valorado, que desde el Sercla "no saben para qué vamos", así como que "es una orden de la consejera donde no se retiran los puntos del acuerdo que nos parece que agravan a la clase obrera".

"Nos parece que es una manera de desmovilizar cualquier actuación de la clase obrera, además de que tenemos una asamblea de delegados de CCOO en Algeciras y nos parecería una falta de respeto no poder transmitirle a ellos la situación", ha añadido Lloret, que ha concluido diciendo que la llamada de la consejera "lo único que quiere es desmovilizar a la clase obrera de Cádiz".