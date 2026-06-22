Trabajadores de Navantia Cádiz lamentan la "falta de carga de trabajo" prevista en los astilleros este verano

Archivo - Astilleros de Navantia en Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del comité de empresa de Navantia Cádiz (Reparaciones), José Antonio Bolaños, ha lamentado la "falta de carga de trabajo" que se espera en los astilleros gaditanos para este verano, sin reparaciones de cruceros y otros barcos civiles en julio y con un agosto donde sólo se prevé que entren algunos buques de la Armada.

En declaraciones a Europa Press, ha señalado que "antes había ocupación total de diques y muelles", llegando a tener "seis y siete barcos cada día" y que ahora la carga es "cero".

Además, ha valorado "muy mal" que el crucero 'Legend of the seas', de Royal Caribbean, haya suspendido su entrada en el astillero de Cádiz, prevista para este lunes y que se ha trasladado al jueves para una parada técnica, lo que supone no entrar en dique ni generar la carga de trabajo esperada.

José Antonio Bolaños ha señalado que en los astilleros de Navantia Cádiz se llevaban "meses" trabajando en la llegada de este crucero para su reparación y que iba a ocupar "una semana" de actividad. "No nos iba a sacar de pobres pero es inesperado", ha lamentado Bolaños sobre esta situación de la que no han recibido explicaciones por parte de la naviera ni de la empresa naval.

Según ha manifestado el presidente del comité de empresa, "hemos perdido una pequeña carga de trabajo que estaba ahí por llegar".

Además, ha hecho hincapié en que su preocupación ahora está con la plantilla de la industria auxiliar, ya que la falta de carga de trabajo en Cádiz pone en riesgo la situación de unos 1.000 trabajadores.

En ese sentido, ha explicado que en los otros dos astilleros de Navantia en Puerto Real y San Fernando, e incluso en Dragados, tienen "mucho trabajo", por lo que ha mostrado su confianza en que estos trabajadores de la industria auxiliar puedan tener un lugar en estas zonas.

"A ver si pasado este verano, en otoño, retomamos el pulso y Navantia se pone un poco las pilas en cuanto a contrataciones", ha señalado Bolaños, quien ha asegurado que esta situación se está dando porque "se ha perdido un poco la credibilidad y el prestigio por culpa de lo que pasó el año pasado", en referencia a la huelga del metal en junio de 2025, que duró una semana con protestas en la calle y detenidos por parte de los manifestantes.

"Hemos perdido prestigio y ya no hacen cola por esta aquí por la situación que se dio el año pasado. Entonces, ¿carga de trabajo prevista para julio? Nada. ¿Prevista para lo que queda de junio? Nada. ¿Prevista para agosto? Algo hay y van a venir seguramente algunos buques de la Armada a tener ciertas obras", ha explicado, añadiendo que en cuanto a obras civiles, los cruceros volverán a partir de septiembre.