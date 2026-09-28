Trasladado al hospital un camionero tras volcar su vehículo en la A-2200 en Jédula (Cádiz)

Dos bomberos actuando en la excarcelación de un camionero tras volcar su vehículo en la carretera de Jédula. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El conductor de un camión ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario después de que su vehículo haya volcado lateralmente en la carretera A-2200 que va de Jédula hacia la Junta de los Ríos, en la provincia de Cádiz.

El accidente se ha producido a primera hora de la mañana de este lunes y ha provocado el corte de la carretera, con un carril por sentido y sin apenas arcén, al ocupar el vehículo toda la calzada.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha explicado en un comunicado que hasta el lugar se han desplazado efectivos del parque de Arcos de la Frontera, con el apoyo de Jerez de la Frontera, para atender el accidente, donde el conductor y único ocupante ha quedado atrapado en la cabina del camión.

Una vez allí, se ha procedido a la excarcelación del herido, una maniobra que ha sido "bastante dificultosa" por la posición del vehículo y para no dañar al accidentado. Una vez libre, ha sido trasladado en camilla hasta la ambulancia para su evacuación por los servicios sanitarios al Hospital de Jerez.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado cuatro bomberos con cuatro vehículos, además de la Policía Local de Arcos, la Guardia Civil para el desvío del tráfico en la carretera y Conservación de Carreteras.