Tres detenidos en Algodonales (Cádiz) tras desarticular dos puntos de venta de droga en viviendas

Droga incautada en uno de las viviendas utilizadas como punto de venta en Algodonales. - GUARDIA CIVIL

ALGODONALES (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado dos puntos de venta de drogas en Algodonales (Cádiz) por lo que han detenido a tres personas tras dos entradas y registros en sus propios domicilios, donde almacenaban y manipulaban la droga para luego distribuirla en dosis.

Según informa el Instituto Armado en una nota, los detenidos, vecinos de la localidad de Algodonales, mantenían los puntos de venta de manera activa durante la noche y el día, en pleno núcleo urbano y con total desprecio a la convivencia vecinal. Además, el cabecilla había salido de prisión, hace escasos meses, con antecedentes por los mismos hechos.

En los puntos desarticulados se incautaron 129,45 gramos de cocaína, 9,38 gramos de heroína, ambas sustancias en roca sin cortar, 12 dosis ya preparadas para su venta de la citada mezcla, 1,42 gramos de MDMA y un bote con 56 gramos de cogollos de marihuana.

Según la Guardia Civil, la intervención en los domicilios tuvo lugar este jueves, después de que los agentes tuvieron conocimiento de que en el interior de varios inmuebles de la localidad se establecían posibles puntos de venta de droga al menudeo, ubicado en pleno núcleo urbano y con total desprecio a la convivencia vecinal.

Estas sospechas cobraban fuerza al detectar un trasiego de toxicómanos, numeroso y constante, en las inmediaciones de dos domicilios concretos, con el consiguiente desasosiego para los vecinos de la tranquila localidad serrana, según la Guardia Civil, que ha señalado que además, el principal sospechoso se las había ingeniado para utilizar los propios domicilios de los otros dos detenidos para así intentar desvincularse y no levantar sospechas tras haber salido de prisión hace escasos tres meses.

Tras obtener los correspondientes mandamientos de entrada y registro de la autoridad judicial competente, este jueves se procedió a la entrada y registro de los dos domicilios controlados, deteniendo a los responsables de los puntos de venta de manera inmediata.