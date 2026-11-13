Tres detenidos por asaltar a un hombre de 69 años en Cádiz para robarle 550 euros y su móvil

Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Cádiz a tres varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación cometido sobre un hombre de 69 años, al que asaltaron después de que retirase dinero en efectivo de un cajero automático, robándole 550 euros y el teléfono móvil.

Los detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes policiales, han ingresado en prisión provisional tras ser puestos a disposición judicial, como ha detallado la Policía en una nota.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del 24 de septiembre de 2026, cuando los tres individuos siguieron a la víctima después de que esta realizara una extracción de dinero en un cajero situado en una de las principales avenidas de la ciudad.

Aprovechando la ausencia de transeúntes en la zona, uno de los asaltantes lo abordó por detrás y lo inmovilizó mediante la técnica conocida como "mataleón", ejerciendo "una fuerte presión" sobre el cuello hasta conseguir que perdiera el conocimiento. Una vez reducido, los autores le sustrajeron 550 euros en efectivo y el teléfono móvil que llevaba consigo, huyendo posteriormente del lugar a la carrera.

Tras la denuncia presentada por la víctima en la Comisaría Provincial de Cádiz, el Grupo de Delincuencia Urbana se hizo cargo de la investigación y consiguió identificar a los tres presuntos responsables, los cuales son conocidos delincuentes de la ciudad con edades comprendidas entre los 41 y los 46 años y más de 15 detenciones policiales cada uno.

Las detenciones se produjeron de manera escalonada. El primero de los implicados fue arrestado el 8 de octubre, y tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. El segundo fue localizado y detenido el 14 de octubre por agentes del Grupo de Delincuencia Urbana después de ofrecer una fuerte resistencia a la actuación policial. Al igual que en el caso anterior, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.

Finalmente, el tercer implicado, considerado el más "escurridizo" de los tres y señalado como el autor material de la agresión mediante la técnica del "mataleón", fue detenido el pasado 8 de noviembre.

Su localización se produjo en las inmediaciones de la plaza de la Catedral, cuando circulaba a gran velocidad en un patinete eléctrico. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, con la colaboración de un policía franco de servicio, consiguieron interceptarlo y proceder a su detención.

Tras su puesta a disposición judicial, también se decretó su ingreso en prisión provisional, por lo que los tres presuntos autores del robo se encuentran actualmente en prisión.