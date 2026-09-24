El TSJA confirma más de seis años de cárcel a un hombre por agresión sexual a una mujer en Chiclana (Cádiz)

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a más de seis años de cárcel por los delitos de agresión sexual y amenazas cometidos sobre una mujer en Chiclana de la Frontera.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se remontan a abril de 2017, cuando el acusado conoció a la mujer porque trabajaba en una cafetería de Chiclana, con la que entabló una relación de amistad llegándose a intercambiar los teléfonos. Poco después tuvieron un encuentro donde mantuvieron un primer encuentro sexual consentido.

"Tras estos hechos la mujer se sintió mal y envió un mensaje de WhatsApp al acusado diciéndole que estaba arrepentida y que no quería seguir con la relación, pudiendo quedar como amigos", según la sentencia, que relata que al cabo de unos días cuando la mujer se encontraba en un kiosko en la calle recibió un mensaje del hombre preguntándole dónde se encontraba, resultando que se encontraban en el mismo parque y tras pitarle en el coche en el que el acusado iba montado, la mujer se montó en el vehículo, momento en que el acusado le pidió un beso".

Según indican los hechos probados de la sentencia, al negárselo la mujer diciéndole que habían quedado como amigos, el hombre se bajó del coche y "extrayendo del maletero una barra de hierro y una barra extensible se la mostró y le dijo ¿tú sabes lo que duele esto? y procedió a guardarla seguidamente en el maletero".

Pasados unos días el acusado volvió a aparecer por la cafetería y le pidió a la mujer verse ese mismo día, "y como la mujer se negaba, el acusado le manifestó que había grabado su primer encuentro sexual y que si no quedaban le contaría a su marido ese encuentro y mostraría el video a todo el mundo". Así, la mujer accedió a quedar con él ese mismo día por la tarde y cuando la mujer le pidió que borrara el video le dijo que se montara en el coche, llevándola a la zona del recinto ferial, donde cometió sobre ella la agresión sexual.

Por ello, el acusado ha sido condenado a seis años de cárcel por un delito de agresión sexual y a ocho meses, también de prisión, por un delito de amenazas por la Audiencia Provincial de Cádiz y ratificado por el TSJA, que ha desestimado el recurso del condenado en el que alegaba un error en la valoración de la prueba.