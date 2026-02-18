TSJA ratifica más de 13 años de cárcel para un acusado de maltratar y violar a su pareja en Jerez

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del TSJA en Granada - EUROPA PRESS/ARCHIVO

CÁDIZ 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a 13 años y medio de cárcel por maltratar y violar a su pareja en Jerez de la Frontera durante los dos meses que duró la relación, tiempo en que la coaccionó, provocó lesiones, amenazó con un cuchillo, golpeó con un palo y violó en diferentes ocasiones. Además, el acusado es reincidente, tras haber sido condenado en Melilla por un delito de maltrato.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, el acusado mantuvo una relación con la víctima entre octubre y diciembre de 2021 en la que, al inicio, convivieron en la vivienda de la madre de ella, posteriormente se fueron a vivir a un albergue municipal, de allí a una obra en una calle de Jerez, donde estuvieron unos días, luego a un vivienda con una pareja y finalmente regresaron a la obra.

Durante ese tiempo, el hombre, según la sentencia, "golpeó con frecuencia en distintas partes del cuerpo" a la víctima, con "puñetazos, guantazos, golpes con la culata de una pistola, con un palo, y la atemorizaba exhibiéndole una catana y una pistola, con la finalidad de que accediera a sus exigencias y permaneciera con él, impidiendo así que durante varios días la víctima abandonara la vivienda que ocupaban juntos".

Además, relata la sentencia que durante el tiempo que estuvieron en la vivienda con la otra pareja, "con intención de ocasionar un menoscabo físico a su pareja, la cogió por el pelo, le dio puñetazos en la cabeza, en la cara, en las piernas, en las plantas de los pies, cogió un cuchillo y se dirigió hacía la cara de ella y le cortó en la oreja y las manos, mientras le decía que le iba a cortar la cara para que la gente viera lo puta que era y que la tenía que matar". Asimismo, la violó en reiteradas ocasiones.

Finalmente, el 15 de diciembre de 2021 el hombre fue detenido e ingresado en prisión provisional, donde estuvo hasta junio de 2022 que se acordó su libertad y se le prohibió acercarse a menos de 200 metros de la víctima.

La Audiencia Provincial de Cádiz condenó a un total de 13 años y medio por los delitos de coacciones, maltrato habitual en el ámbito familiar, lesiones en el ámbito de violencia sobre la mujer y un delito continuado de agresión sexual. Esta sentencia fue recurrida ante el TSJA alegando vulneración del derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba.

Por su parte, el alto tribunal andaluz ha desestimado el recurso al concluir que la prueba ha sido evaluada por la Audiencia Provincial de modo "racional y fundamentado". En este sentido, se recoge que no consta ningún dato objetivo que lleve a recelar que el relato de la víctima venga guiado por malquerencia, interés en perjudicar ilícitamente al acusado u otro móvil espurio. Además, recuerda que su testimonio "aparece corroborado por otras vías probatorias que lo confirman".