UGT alerta del impacto del cierre de la Central Térmica de Los Barrios y pide garantías para la industria

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, y el secretario general este sindicato en Campo de Gibraltar, Antonio Fernández Espinosa, han mostrado este viernes 9 de enero su "profunda preocupación" por el cierre de la Central Térmica de Los Barrios (Cádiz), así como por la situación de incertidumbre que atraviesa el conjunto del sector industrial en la comarca, por lo que ha pedido "garantías" para este sector.

Durante su intervención, Antonio Fernández ha anunciado una concentración el próximo lunes 13 de enero, de 8,00 horas a 10,00 horas, a las puertas de la central térmica para visibilizar "la preocupación de las personas trabajadoras" ante un cierre que puede producirse "sin alternativas claras y sin diálogo con los sindicatos".

Según ha recogido UGT en una nota, Fernández ha explicado que "alrededor de 100 trabajadores, entre empleo directo e indirecto, dependen actualmente de la actividad de la central" y que "no podemos permitir que se repita lo ocurrido en cierres anteriores", donde "de un día para otro se anuncia que no hay trabajo y se deja a las personas en la calle".

Es por eso que ha reclamado a la empresa y a las administraciones públicas que negocien "soluciones reales" para el personal propio y para las contratas, ya sea mediante recolocaciones, salidas "dignas" o participación en futuros proyectos industriales o de desmontaje.

El dirigente sindical ha insistido en que la denominada transición justa "no puede quedarse en un concepto vacío" y ha reclamado que los proyectos vinculados al hidrógeno verde o a nuevas actividades industriales cuenten "de manera prioritaria" con la plantilla afectada.

Por su parte, José Manuel Rodríguez Saucedo ha enmarcado esta situación en un problema "más amplio" del futuro industrial del Campo de Gibraltar, recordando que la central ya vivió un primer proceso de cierre "en 2020" y que, "cinco años después se vuelve a afrontar el mismo escenario".

"Las empresas han obtenido importantes beneficios en estos años y ahora pretenden cerrar sin ofrecer certezas ni proyectos sólidos", ha advertido, a la par que ha mostrado su "incertidumbre" sobre el desarrollo real de los proyectos de hidrógeno verde anunciados para la comarca gaditana, especialmente en comparación con otras zonas de Andalucía como Huelva, donde las inversiones "ya se están ejecutando".

"En el Campo de Gibraltar no vemos movimiento, ni obras, ni compromisos claros y eso nos preocupa enormemente", ha reconocido el secretario general de UGT FICA Andalucía, quien también ha hecho un balance de la actividad sindical.

En ese sentido, ha destacado que UGT FICA es la organización mayoritaria en la comarca campogibraltareña y en Andalucía, con "más del 50% de la representación en sectores clave" como la industria, la construcción y el campo. En este contexto, ha subrayado la firma del convenio del metal, que está permitiendo "mejoras salariales, estabilidad en el empleo y mayor inversión en la provincia" de Cádiz.

Finalmente, Rodríguez Saucedo ha alertado sobre la siniestralidad laboral, recordando que Andalucía cerró 2025 con "114 personas fallecidas en accidentes de trabajo, 71 de ellas en los sectores de UGT FICA". "No son números, son dramas familiares. Vamos a seguir movilizándonos y exigiendo medidas reales para acabar con esta lacra", ha aseverado.

UGT FICA ha reiterado su exigencia de "diálogo inmediato, transparencia y compromisos firmes" para garantizar el empleo, la seguridad laboral y un futuro industrial "digno" para el Campo de Gibraltar y para Andalucía.