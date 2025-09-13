UGT-FICA Andalucía pide al Gobierno una apuesta real por la industria de la provincia de Cádiz

El secretario general de UGT-FICA en Cádiz, Antonio Montoro, y el secretario general de UGT-FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, en una reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. - UGT-FICA ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT-FICA en Cádiz, Antonio Montoro, y el secretario general de UGT-FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, han mantenido una reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que han reclamado una apuesta real del Gobierno de España por la industria de la provincia gaditana.

En dicha reunión, que se celebró este pasado viernes aprovechando la visita de la ministra a la Zona Franca de Cádiz, los responsables de UGT-FICA le trasladaron la situación por la que están atravesando los ex trabajadores de Dephi, ante la cual se llevó a cabo un compromiso de buscar una solución.

En una nota UGT-FICA ha avanzado que el Gobierno, a través de María Jesús Montero, ha comprometido el establecer una reunión en Madrid "con la persona indicada" para darle una posible salida a la problemática existente.

Además, trasladaron la satisfacción desde UGT-FICA por el anuncio de la ministra sobre el contrato para Navantia Puerto Real de dos futuros buques de acción marítima, que significarán "un aumento importante de carga de trabajo para dicho astillero".

En el encuentro, se le expuso a Montero que una vez firmado el convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz, que va a significar "una paz social durante los próximos seis años", es el momento de que el Gobierno de España "apueste de una forma decidida" por la provincia de Cádiz.

Para ello, "es absolutamente necesario que además de los ya anunciados proyectos industriales, se realicen las acciones necesarias para atraer tanto cargas de trabajo para las industrias ya existentes, como futuras inversiones de otras actividades industriales que se puedan llevar a cabo en esta provincia", ha reclamado el sindicato.

También se le informó de "la necesidad" que tiene el Campo De Gibraltar, Cadiz y Andalucía en cuando a la línea férrea Algeciras-Bobadilla, para que ésta "no sea un obstáculo para el desarrollo y el impulso definitivo de las potencialidades que tiene", al contar con "uno de los puertos más importantes del mundo", como es el puerto de Algeciras.

Desde UGT-FICA Andalucía han agradecido a la vicepresidenta primera del Gobierno de España "la oportunidad brindada" para trasladarle todos estos asuntos, además de su compromiso adquirido con la provincia de Cádiz y el conjunto de Andalucía.