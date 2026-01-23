Valero (IU) ve "escandalosa" la sentencia del TSJA que "repone honores" a Pemán en Cádiz: "No hay por dónde cogerla"

Archivo - El coordinador regional de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU-A - Archivo

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha tachado este viernes de "escandalosa" la sentencia que "acaba de dictar" el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "obliga al Ayuntamiento de Cádiz a reponer honores a José María Pemán, propagandista franquista y defensor de la dictadura", y ha aseverado que esa resolución "no hay por dónde cogerla, y es una vergüenza para cualquier persona que defienda los valores democráticos".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el también diputado de Sumar por Málaga ha reaccionado así a la sentencia del TSJA que revoca la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, adoptada en diciembre de 2021 --en la etapa de gobierno de José María González 'Kichi', de Adelante Cádiz--, de quitarle al escritor José María Pemán el título de Hijo Predilecto de Cádiz, una distinción otorgada en 1955.

Toni Valero ha sostenido que el TSJA utiliza para dictar esa sentencia "una interpretación torticera de la Ley de Memoria Democrática que crea un precedente peligroso", y ha advertido de que, "con esta lógica, ningún honor concedido por la dictadura podría revocarse, porque obviamente (Francisco) Franco no condecoraba a represores, sino a ciudadanos ejemplares", ha ironizado.

"El Tribunal Superior de Justicia ha decidido mirar para otro lado ante la realidad histórica" de que "Pemán no sólo fue un poeta", sino "un propagandista activo del golpe de Estado y la represión franquista", ha abundado Toni Valero, que ha dicho no entender cómo el alto tribunal andaluz "prefiere proteger el legado del franquismo antes que defender la memoria de sus víctimas y el legado democrático de nuestro país".

Tras incidir en tachar de "vergonzante" el pronunciamiento judicial, Valero ha abogado por "revisar y ajustar la Ley de Memoria Democrática para impedir estas maniobras jurídicas, para que ningún tribunal pretenda blanquear el franquismo", ha concluido.