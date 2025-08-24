Vecinos de Los Frailes celebran una jornada de convivencia en la Plaza de las Madres de El Puerto de Santa María (Cádiz)

Jornada de convivencia en la Plaza de las Madres. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La fiesta celebrada este fin de semana en la Plaza de las Madres, en Los Frailes, ha reunido a numerosos vecinos de El Puerto de Santa María (Cádiz) en una jornada de convivencia y espíritu comunitario.

Esta celebración, organizada por la Asociación de Vecinos de Los Frailes y la Hermandad del Prendimiento, ha contado además con la colaboración del Ayuntamiento, que ha destacado en una nota el evento como un "exitoso encuentro ciudadano".

La jornada del sábado ha incluido actividades para los más pequeños, organizadas por la empresa Tricultura, lo que ha permitido que las familias al completo hayan podido disfrutar de un ambiente festivo y de encuentro.

El teniente de alcalde de Relaciones con la Ciudadanía, Javier Bello, que ha compartido parte de la velada en el barrio, ha destacado la importancia de este tipo de celebraciones. "La fiesta de Los Frailes refleja la fuerza de la participación vecinal y la capacidad de esta ciudad para generar espacios de convivencia".

En este contexto, el edil ha agradecido a la Asociación de Vecinos de Los Frailes, a la Hermandad del Prendimiento y a Tricultura su compromiso y dedicación, que han hecho posible este éxito".