A la venta las entradas para las semifinales del COAC 2026

CÁDIZ 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para las cuatro sesiones de semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 han salido a la venta este domingo, 11 de enero, en el Ayuntamiento de Cádiz.

Tal y como ha anunciado el Consistorio local en una nota, la Administración gaditana quiere favorecer a los vecinos de Cádiz la adquisición de las localidades "disponiendo su venta a través de taquilla".

En concreto, los precios de las entradas de esta fase de semifinal no se han modificado con respecto a la última edición, oscilando desde los 60 euros para Butaca, Palco Platea y Palco Principal, los 40 euros en Palco Segundo y Delantero Anfiteatro, los 35 euros en Anfiteatro y 30 euros en Paraíso.

Asimismo, la Delegación de Fiestas y Carnaval ha precisado que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona, siendo una de ellas para el comprador y con un máximo de dos sesiones en cada compra, una medida que tiene el objetivo "de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas".

Al hilo, estará permitido adquirir una única localidad a aquellas personas que deseen asistir a todas las sesiones de semifinal hasta un total de cuatro sesiones. El Ayuntamiento ha concretado que las entradas serán nominativas y deberán estar identificadas con el DNI de la persona que vaya a asistir a la sesión correspondiente. Por este motivo, será indispensable mostrar el DNI junto con la entrada en el acceso al Gran Teatro Falla. No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia.

Una vez que finalicen las colas en el Consistorio de Cádiz, las entradas disponibles pasarán a venderse en Internet a través de la página web de Bacantix ('https://www.bacantix.com/Entradas/Default.aspx?id=coacfalla').

Las entradas para esta fase destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años, personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional, y personas con discapacidad igual o superior al 65 por ciento se pondrán a la venta el lunes, 12 de enero de 2026, a partir de las 10,00 horas, en la taquilla del Gran Teatro Falla.

En relación, las personas que vayan a adquirir estas localidades deberán presentar en el momento de la compra, la documentación pertinente que acredite la circunstancia de la movilidad reducida y el cumplimiento del requisito de la edad.

Será preceptivo que las personas de edad inferior a dieciséis años estén siempre acompañadas de una persona legalmente responsable de la misma o persona mayor de edad expresamente autorizada. Para ello, se encuentra a disposición de los interesados el impreso para cumplimentar dicha autorización. Finalmente, desde la Administración local han apostillado que la fase de semifinales del COAC se extenderá desde el 8 al 11 de febrero, comenzando las sesiones a las 20,00 horas.