'Viñetas De Un Nuevo Mundo' Llevará El Cómic Y La Ilustración A La Plaza De Mina De Cádiz El 12 De Septiembre. - AYUNTAMIENTO CÁDIZ

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Mina se convertirá el próximo sábado 12 de septiembre en un punto de encuentro para amantes del cómic, la ilustración y la creatividad con la celebración de 'Viñetas de un Nuevo Mundo', una jornada organizada por la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación de Ilustración Profesional de la provincia de Cádiz (AIP Cádiz).

Según ha detallado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota, la concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha explicado que esta iniciativa, que se desarrollará de 10,00 a 18,00 horas, forma parte de 'Cádiz, Emporio del Orbe', la tercera edición del programa cultural 'Orgullos@s de nuestra historia', y nace con el objetivo de acercar el mundo del cómic y la ilustración a la ciudadanía y al tejido cultural de la ciudad a través de propuestas participativas, lúdicas y culturales.

En este sentido, el principal atractivo de la jornada será el Concurso de Cómic en Vivo, una propuesta en la que profesionales de la ilustración y personas aficionadas al dibujo tendrán que enfrentarse al reto de crear sus obras en directo. El certamen contará, entre otros galardones, con un primer premio de 1.000 euros, convirtiéndose en una oportunidad para poner en valor el talento de los creadores gráficos y fomentar la creación artística.

Además, las obras ganadoras serán posteriormente recopiladas en la edición de un cómic, mientras que con una selección del resto de trabajos participantes se organizará una exposición.

LA ILUSTRADORA MEIK, INVITADA ESPECIAL

La jornada contará además con la participación especial de la dibujante de cómic e ilustradora María Dolores Reyes Cuevas, conocida artísticamente como Meik, autora de numerosas obras de temática histórica. Meik compartirá con el público su experiencia profesional y realizará además un dibujo en directo de la portada del cómic que se editará posteriormente a partir de los trabajos realizados durante la jornada.

En definitiva, una jornada para todos los públicos. Junto al concurso, 'Viñetas de un Nuevo Mundo' ofrecerá distintas actividades lúdicas y participativas relacionadas con el cómic y la ilustración, con propuestas pensadas para personas de diferentes edades y niveles de experiencia. De esta forma, la plaza de Mina se convertirá durante toda la jornada en un espacio de encuentro en torno a la creatividad gráfica, favoreciendo tanto la participación ciudadana como el conocimiento y la difusión del trabajo de profesionales y aficionados de la ilustración.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases e inscribirse a través de la página web de AIP Cádiz. La actividad cuenta con la colaboración de Royal Talens España, Librería La Ratonera y Tienda Tierra Media.