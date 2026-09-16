La Virgen de los Milagros regresa a su camarín y pone fin a los actos de su festividad en El Puerto (Cádiz)

Procesión claustral en la que la imagen de la Virgen de los Milagros, Patrona de la ciudad, ha sido trasladada desde la nave central de la Basílica hasta su camarín. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, ha participado este miércoles por la tarde en la procesión claustral en la que la imagen de la Virgen de los Milagros, Patrona de la ciudad, ha sido trasladada desde la nave central de la Basílica hasta su camarín, poniendo así fin a los actos organizados con motivo de su festividad por la Real, Pontificia, Muy Antigua y Venerable Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros Coronada.

En la ceremonia también han estado presentes el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de El Puerto, Juan José Caballero, miembros de su Junta de Gobierno y representantes de las distintas hermandades portuenses, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El traslado se ha celebrado al término de la Santa Misa, oficiada por el párroco de la Basílica y director espiritual de la Archicofradía, Antonio Sebastián Sabido, cuya Hermana Mayor es Pilar Álvarez-Campana. La eucaristía ha estado amenizada por la agrupación portuense dirigida por Millán Alegre.

La jornada ha comenzado a las 9,00 horas con la celebración de la Santa Misa, a la que ha seguido un devoto besamanos a la Sagrada Imagen. Ya por la tarde, a las 19,30 horas, se ha rezado el Santo Rosario y se ha celebrado el ejercicio de la octava, como paso previo a la eucaristía que ha puesto el broche final a los actos en honor de la Patrona de El Puerto de Santa María.

Beardo ha destacado que "la devoción a la Virgen de los Milagros forma parte de la historia y del sentimiento compartido de generaciones de portuenses. Su festividad nos reúne cada año en torno a unas tradiciones que fortalecen nuestra identidad y nuestro vínculo como ciudad".

Además, el alcalde ha agradecido a la Archicofradía, al clero de la Basílica y a todas las personas implicadas "su dedicación para mantener viva una celebración profundamente arraigada en El Puerto", y ha reafirmado el compromiso municipal de "continuar protegiendo y poniendo en valor las tradiciones, el patrimonio y la identidad de la ciudad".